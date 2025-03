SAP en NVIDIA zetten in op een nieuwe generatie AI-agents

SAP en NVIDIA bundelen hun krachten om een revolutie teweeg te brengen in zakelijke AI-toepassingen. Door de integratie van NVIDIA’s geavanceerde Llama Nemotron-modellen in SAP’s intelligente assistent Joule, ontstaat een nieuwe generatie AI die niet alleen reageert, maar ook redeneert en autonoom handelt.

Organisaties hebben in toenemende mate behoefte aan AI die meer doet dan alleen reageren. Bedrijven willen systemen die context begrijpen, vooruitdenken en zelf beslissingen kunnen nemen. Precies daar ligt de kracht van de vernieuwde samenwerking. Dankzij de Llama Nemotron reasoning-modellen, die extra rekenkracht benutten voor diepere besluitvorming, krijgen de Joule-agents van SAP de mogelijkheid om complexe bedrijfsproblemen met grotere precisie te analyseren en op te lossen.

Concrete toepassingen

De samenwerking tussen SAP en NVIDIA heeft al geleid tot tastbare verbeteringen in consultancy en ontwikkeling. Zo gebruiken consultants binnen RISE with SAP nu ‘Joule for Consultants’, een AI-oplossing die op basis van NVIDIA NeMo Retriever-microservices direct relevante inzichten biedt uit eerdere SAP-implementaties. Ook kunnen zij via natuurlijke taal interactie krijgen met SAP-documentatie en zelfs ABAP-code interpreteren.

Voor ontwikkelaars biedt ‘Joule for Developers’, gevoed door NVIDIA NIM-microservices, versnelde en kwalitatief hoogstaande codegeneratie. De onderliggende modellen zijn getraind op SAP-specifieke bedrijfslogica en ondersteunen ontwikkelaars bij het schrijven, optimaliseren en verklaren van ABAP-code. Dit resulteert in kortere ontwikkelcycli, hogere codekwaliteit en snellere innovatie.

NVIDIA Omniverse

SAP en NVIDIA tillen ook productervaringen naar een hoger niveau. Met behulp van NVIDIA Omniverse integreert SAP realtime 3D-visualisaties in de Intelligent Product Recommendation-tool. Bedrijven kunnen daarmee complexe producten virtueel simuleren, productie- en supplychain-layouts optimaliseren en de betrokkenheid van klanten vergroten met interactieve productpresentaties.

“SAP’s AI-agents, gecoördineerd door Joule, lossen steeds geavanceerdere taken op binnen bedrijfsprocessen”, aldus Kari Briski, VP Generative AI Software for Enterprise bij NVIDIA. “De integratie van de Llama Nemotron-modellen stelt SAP in staat om AI-gedreven automatisering te verdiepen en schaalbare intelligentie naar bedrijfsprocessen te brengen.”

Door deze nieuwe generatie redenerende AI-agenten kunnen organisaties hun digitale transformatie versnellen, processen verregaand automatiseren en de efficiency van end-to-end businessprocessen vergroten.

Nieuwe standaard in enterprise AI

De intensieve samenwerking tussen SAP en NVIDIA markeert een belangrijke stap in het operationaliseren van AI binnen het bedrijfsleven. De bedrijven zetten met behulp van agentic AI een nieuwe standaard voor intelligente en autonome besluitvorming binnen bedrijfsapplicaties.