Vergeet Labubu: Japan is in de ban van deze knuffelrobot

Labubu is heel schattig, maar hij kan niet bewegen of geluid maken. In Japan zijn veel vrouwen helemaal verzot op een ander diertje: Moflin. Het lijkt een beetje op een konijn, het maakt verschillende piepgeluidjes en het kan ‘knuffelig’ bewegen.

Moflin de knuffelrobot

Casio geeft deze knuffelrobotjes uit en ze blijken razend populair te zijn. De fluffy huisrobotjes die je vooral op de bank legt of vasthoudt om mee te knuffelen, heten Moflin. Je zou het niet zeggen, maar deze mechanische diertjes ontwikkelen hoe meer je ermee omgaat hoe meer persoonlijke eigenschappen. Er zijn maar liefst 4 miljoen persoonlijke eigenschappen mogelijk, dus ondanks dat het diertje op het eerste gezicht weinig spannend lijkt, kan hij toch echt een karakter hebben, allemaal met dank aan AI. Zo zou hij zelfs zijn baasje herkennen.

Er zijn in Japan zelfs speciale locaties waar je je Moflin kunt laten wassen, zoals je dat ook met de hond kunt laten doen. Het voordeel is dat je hem niet hoeft uit te laten of zijn uitwerpselen hoeft op te ruimen. Eten geven hoeft ook niet, het enige wat Moflin wil is knuffelen. Wel wordt hij verdrietig als je hem geen aandacht geeft, en dat zie je in de app die het apparaat gebruikt. Daar kun je ook zien dat hij na veel aandacht weer rustig en blij is. Opladen gaat in een soort bedje. De batterij gaat 5 uur mee, dus hij moet vrij vaak in zijn bed liggen. Moflin kost rond 350 euro. Vrij prijzig voor een soort pluizige Tamagotchi, maar wel een stuk goedkoper dan een raskat.