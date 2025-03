Ubisoft splitst topfranchises af in nieuwe gametak: Tencent investeert €1,16 miljard

Ubisoft heeft aangekondigd dat het diens transformatie versnelt door een belangrijke stap te zetten in het bedrijfsmodel met de oprichting van een speciale dochteronderneming gebaseerd op de merken Assassin’s Creed, Far Cry en Tom Clancy’s Rainbow Six. Na het formele en concurrerende selectieproces investeert Tencent € 1,16 miljard voor een minderheidsbelang in deze nieuwe dochteronderneming.

De deal benadrukt Ubisoft’s strategie om zijn activiteiten wendbaarder en gefocust te maken, terwijl het bedrijf zijn financiële positie versterkt en zich beter voorbereidt op de toekomst van gaming.

Nieuwe dochteronderneming wordt spil van drie megafranchises

De nieuwe entiteit, die nog geen naam heeft, zal de studio’s in Montréal, Quebec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelona en Sofia onder zich krijgen — stuk voor stuk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Assassin’s Creed, Far Cry en Rainbow Six. Zowel bestaande games als toekomstige titels binnen deze series vallen onder de nieuwe organisatie.

Ubisoft verleent de dochteronderneming een perpetuele, exclusieve licentie op de drie IP’s. In ruil daarvoor ontvangt Ubisoft royalty’s.

Het doel: het bouwen van multiplatform game-ecosystemen die “evergreen” zijn — langdurig relevant, steeds uitbreidbaar, en aantrekkelijk voor nieuwe generaties spelers.

Wat doet Tencent?

Tencent verwerft met zijn investering een economisch belang van ongeveer 25% in de nieuwe dochteronderneming. Ubisoft behoudt volledige controle en blijft meerderheidsaandeelhouder. De investering waardeert de dochteronderneming op een pre-money enterprise value van ongeveer €4 miljard.

De kapitaalinjectie wordt gebruikt om de schuldenlast van Ubisoft significant te verlagen en verdere groei van de drie topfranchises te ondersteunen.

Volgens de overeenkomst krijgt Tencent gebruikelijke minderheidsrechten en een aantal voorwaarden rond toekomstige eigendomsoverdrachten, inclusief een lock-up van vijf jaar op hun aandelen in de dochteronderneming.

Wat verandert er binnen Ubisoft zelf?

Naast de carve-out van Assassin’s Creed, Far Cry en Rainbow Six, zal Ubisoft zich meer richten op:

Het verder ontwikkelen van franchises zoals Ghost Recon en The Division

Het opschalen van goed presterende titels

Het inzetten van disruptieve technologieën op nieuwe IP’s

De ontwikkeling van game-engines en online services

Het bedrijf noemt de herstructurering een fundamentele stap in het wendbaarder maken van de organisatie. Volgens CEO Yves Guillemot is het doel om sneller te kunnen beslissen, creatiever te opereren en beter in te spelen op de verwachtingen van spelers wereldwijd.

Een strategische zet richting “live game platforms”

Met deze nieuwe structuur zet Ubisoft vol in op gameplatforms als ecosysteem, in plaats van losse releases. Denk aan een voortdurende stroom updates, uitbreidingen, live events, free-to-play instapmogelijkheden en geïntegreerde sociale functies.

“Onze missie is om van deze merken duurzame platforms te maken die blijven groeien,” aldus Guillemot. “We willen spelers blijven verrassen met memorabele ervaringen, en tegelijkertijd waarde creëren voor onze aandeelhouders.”

Wanneer gaat dit in?

De afronding van de transactie wordt verwacht voor eind 2025. Voor die tijd moeten onder meer de carve-out van de nieuwe dochteronderneming worden afgerond en de benodigde goedkeuringen worden verkregen. De nieuwe organisatie krijgt een eigen leadershipteam en bestuursstructuur, met een sterke focus op creatieve autonomie en snelle besluitvorming.