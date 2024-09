Star Wars Outlaws review: een ver heelal vol smokkelroutes

Star Wars Outlaws is eindelijk uit: Star Wars-fans hebben er lang op moeten wachten, maar nu is het zo ver. Is het de moeite waard om in dit sterrenstelsel, ver ver weg, te stappen?

Star Wars Outlaws

Als je fan bent van Star Wars, dan is het sowieso leuk om deze game te doen. Het is heel gaaf om weer in het wereldje van Star Wars te stappen. We weten allemaal dat het universum dat George Lucas bedacht gigantisch is, en dat er veel is om van te houden.

Maar dat gezegd hebbende, is dit geen Star Wars-spel zoals je misschien verwacht. Geen Jedi, geen klassiek verhaal, weinig bekende gezichten -zeker in het begin-: heel verfrissend. Stel je verwachtingen echter bij, want deze game zit niet vol schietactie: dit is meer een interactieve Star Wars-ervaring, zonder sloom te zijn.