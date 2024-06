Zo duur is het duurste Star Wars-poppetje ooit

Je kunt er ook een huis voor kopen, een mooie vrijstaande villa misschien zelfs -hoewel, in de huidige huizenmarkt..- maar het duurste speelgoed ooit is sinds deze week Star Wars-personage Boba Fett. De held uit de wereld van George Lucas is deze week geveild voor maar liefst 490.000 euro. Een gigantisch bedrag waarvan menig wenkbrauw omhoog zal schieten.

Boba Fett als duurste speelgoed

De actieheld overtreft hiermee Barbie, die in eerste instantie de duurste pop ooit was. Zij kostte 280.000 euro. Nu is niet elk Boba Fett-figuurtje ineens zo’n bedrag waard: er zijn 100 exemplaren van deze speciale Rocket Fett gemaakt. Er waren er eigenlijk meer, maar ze moesten terug worden geroepen vanwege verstikkingsgevaar. Medewerkers van de producent, Kenner, hadden er echter 100 achterovergedrukt en dat blijkt een slimme keuze te zijn. Ondanks dat er nog best veel zijn, 100 stuks, is het figuur goud waard.