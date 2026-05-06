Sinds eind april is Google Preferred Sources beschikbaar in alle talen die Google Search ondersteunt. Dat betekent dat je nu ook in het Nederlands kunt aangeven welke websites je vaker wil zien in Google Search en Google Discover.

Wat is Google Preferred Sources?

Preferred Sources geeft gebruikers de mogelijkheid om specifieke uitgevers te kiezen die ze vaker willen zien in Top Stories en andere zoekresultaten, waaronder Google Discover. Het is een direct door de gebruiker gestuurd signaal dat samenwerkt met Google's algoritme om websites hoger te ranken voor gebruikers die aangeven die sites vaker te willen zien.

Wanneer iemand een site als voorkeursbron instelt, klikt diegene gemiddeld twee keer zo vaak door naar die site. Dat is een flink verschil - en het geeft lezers voor het eerst direct invloed op wat ze te zien krijgen, in plaats van puur afhankelijk te zijn van het algoritme.

Hoe werkt het?

Je zoekt op een nieuwsonderwerp in Google, ziet het Top Stories-blok en klikt op het stericoon rechts ernaast. Daar kun je websites toevoegen als voorkeursbron. Zodra je dat doet, verschijnt content van die site prominenter in je zoekresultaten en in je Discover-feed.

Je kunt ook direct via een link een site toevoegen zonder eerst te hoeven zoeken.

Waarom is dit relevant?

Voor uitgevers die navigeren in een lastige periode door AI Overviews en algoritmische veranderingen, is Preferred Sources een van de weinige officiële instrumenten die Google beschikbaar heeft gesteld waarmee de publieksontwikkeling gedeeltelijk terug in handen van redacties wordt gelegd.

Kort gezegd: hoe meer lezers jou als voorkeursbron instellen, hoe groter de kans dat jouw content in hun Discover-feed verschijnt. Meer dan 200.000 unieke sites zijn al geselecteerd door gebruikers wereldwijd.