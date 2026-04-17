Chrome krijgt een geüpgraded versie van de AI-modus binnen Google zoeken. Er wordt niet meteen een nieuw tabblad geopend, maar als je op een bron klikt of tikt dan opent de website binnen de AI-modus. Je kunt dan ook nog extra vragen stellen over wat er op de pagina te zien is.

AI-modus

Google heeft in de afgelopen periode heel veel nieuws toegevoegd aan de AI-modus. Zo kun je nu afbeeldingen van outfits genereren gebaseerd op wat je omschrijft, maar ook kun je je reisplannen visualiseren en restaurantreserveringen maken. Althans, een deel ervan is vooral in Amerika beschikbaar. Het heeft niet alleen maar fans, want er zijn ook sites die merken dat er toch aanzienlijk minder verkeer komt omdat mensen op Google al antwoord krijgen op hun vraag, nota bene met de content van die site.

Linkjes naar bronnen worden daarom nu wat duidelijker weergegeven, maar Google wil de mensen toch heel graag bij zich houden. In plaats van dan dat je naar de site gaat waar de informatie vandaan komt, blijf je binnen Google. Wel reis je binnen Google naar die site, dus de verwachting is dat de bron daarmee wel verkeer binnenkrijgt. Plus, als je AI-modus in Chrome gebruikt dan kun je specifieke tabbladen kiezen in plaats van linkjes gebruiken. Daarvoor kun je de plusknop gebruiken in de AI-modus. AI Mode geeft dan antwoord op je vraag, gebaseerd op je tabbladen.

Personal Intelligence

Wel zijn deze updates alleen in de Verenigde Staten van kracht. Het is onduidelijk wanneer ze naar de rest van de wereld komen. In de Verenigde Staten is de AI-modus sowieso veel uitgebreider: daar is het dus gelinkt met bijvoorbeeld Gmail en Google Foto’s, waardoor er dan gepersonaliseerde zoekresultaten mogelijk zijn. Het heet ook wel Personal Intelligence en het idee is dat de AI je dan nog relevantere zoekresultaten kan geven.

Hij kan kijken wat voor foto’s je op eerdere reizen maakte, en als je dus iets over een reis vraagt een advies geven wat beter past bij wat jij leuk vindt. Ook bij shoppen is het handig: het kan vast kijken wat je voor mode leuk vindt, maar ook kan hij rekening houden met wat je bijvoorbeeld aan kunt trekken op vakantie, omdat hij ziet wat het weer waarschijnlijk is op de locatie waar je heenvliegt wanneer je gaat.