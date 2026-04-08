Internetters stappen een nieuw tijdperk binnen, namelijk dat van verticale browsertabbladen. We nemen afscheid van het internet van weleer en gaan nu ook in de browser meer verticaal werken. Dat zien we natuurlijk al jaren gebeuren met bijvoorbeeld videocontent (dank je wel TikTok) en nu doet de browser ook mee. Specifiek Chrome, dat denkt dat de browser een betere layout heeft wanneer de tabbladen niet horizontaal naast elkaar staan, maar juist verticaal.

Verticale tabbladen in Chrome

Het is waarschijnlijk wel even wennen, maar straks weet je waarschijnlijk niet beter. De tabbladen staan niet standaard allemaal verticaal, maar als je met de rechtermuis op de balk klikt dan kun je ‘Toon tabbladen verticaal’ kiezen en dan zie je ze dus in een zijbalk. Het is eigenlijk een heel oud idee van de mensen achter Chrome, maar toen ze het lang geleden testten was het nog een beetje te nieuw. Uiteindelijk voelde het meer als een app als de tabbladen horizontaal bovenin stonden.

Nu is het afwachten of mensen deze nieuwe manier van het tonen van Tabbladen gaan omarmen. Als je ervoor kiest om de tabbladen verticaal te tonen, dan zal de adresbalk van Chrome naar de bovenste rij van de app gaan en dan neemt alles bovenin veel minder ruimte in. Je kunt bovendien ook nog kiezen om de zijbalk zo klein te maken dat je alleen maar de websiteicoontjes ziet. Dat is waarschijnlijk wel even wennen: je moet dan wel maar net weten welk icoontje bij welke website hoort, maar ook dat is waarschijnlijk een kwestie van tijd voor je je dat helemaal eigen hebt gemaakt.

Leesmodus

Google Chrome introduceert daarnaast een leesmodus , waardoor de website die je voor je hebt makkelijker leesbaar wordt. Hierdoor worden advertenties en andere rommel weggehaald en heb je een wat meer minimalistische look voor Chrome en kun je je beter concentreren op de tekst. Dat is bijvoorbeeld handig voor mensen die dyslectisch zijn of die zich snel laten afleiden door elementen in beeld. Zeker advertenties kunnen echt stoorzenders zijn: soms flikkeren ze of bewegen ze op andere manieren en dat is behoorlijk irritant.

Veel grote aanpassingen voor Chrome dus, maar misschien wel voor internetten in het algemeen. We zijn zoveel meer verticaal gaan kijken, gaan scrollen en dus op een heel andere manier het internet gaan gebruiken, dat het ons niks zal verbazen als deze aanpassing er eentje is die zeker door jongere generaties snel zal worden gebruikt. We gaan het proberen.