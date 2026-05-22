VPN ’s zijn enorm handig – niet alleen voor betere verbindingen met meer privacy, maar ook voor criminelen om buiten schot te blijven. De Nederlandse en Franse politie hebben nu een stokje gestoken voor criminelen die First VPN gebruiken.

Team High Tech Crime van de Eenheid Landelijke Opsporing heeft dit samen met de Franse autoriteiten gedaan. De VPN-dienst is offline gehaald in 27 landen, omdat het geen gebruikersgegevens bijhield en niet samenwerkte met de autoriteiten. Ook zijn er diverse accounts van waaruit criminele activiteiten werden uitgevoerd bekeken. De beheerder van de dienst, afkomstig uit Oekraïne, is tevens verhoord.

First VPN zou zich specifiek hebben gericht op cybercriminelen. Aangezien veel VPN’s wel samenwerken met autoriteiten indien nodig, maar First VPN niet, zagen criminelen dit als een veilige manier om hun praktijken ongemerkt uit te voeren. First VPN adverteerde dan ook vooral op criminele fora. De gegevens van eerlijke gebruikers waren daarbij niet veilig, en de VPN werd ingezet om bijvoorbeeld ransomware-aanvallen uit te voeren en accounts te hacken.

Aldus de Nederlandse politie: “Gedurende het strafrechtelijke onderzoek is uitgebreid onderzoek gedaan naar de dienst en zijn gebruikers. In het kader hiervan is zicht verkregen in de criminele communicatie van alle gebruikers. Deze data zijn niet alleen gebruikt in het onderzoek zelf, maar ook gedeeld met andere lopende (inter)nationale onderzoeken.”

Zijn VPN’s wel veilig en privé?

Een VPN versleutelt het internetverkeer en stuurt het via een externe server. De internetprovider van de gebruiker ziet daardoor niet meer welke sites de persoon in kwestie bezoekt, en de websites die worden bezocht zien een ander IP-adres dan die van de daadwerkelijke bezoeker. Dat is natuurlijk erg handig om zo privé mogelijk van het internet gebruik te maken.

VPN’s worden dan ook vaak gebruikt om websites te bezoeken die in het land waar de gebruiker zit niet beschikbaar zijn. In Nederland gebruiken sommige internetters een VPN bijvoorbeeld om torrents te downloaden op websites die niet in Nederland bereikbaar zijn. In sommige andere landen is het internet nog veel beperkter, en kunnen mensen een VPN gebruiken om toch nieuws van respectabele bronnen te verkrijgen. Een VPN gebruiken is dan ook legaal en toegestaan.

Maar hoe privé is je internetgebruik via een VPN nu echt? De meeste VPN’s hebben in hun regelgeving staan dat ze wanneer autoriteiten daar om vragen, ze inzage krijgen in de gebruikers en hun internetgedrag. Dat is belangrijk om – zoals hierboven al wordt gemeld – criminelen op te sporen. Het is dus verstandig om VPN’s alleen te gebruiken om bijvoorbeeld een snellere verbinding te gebruiken of websites te bezoeken die je anders niet zou kunnen bereiken. Illegale praktijken kun je beter niet uitvoeren, zelfs niet met VPN.

Wel of niet een VPN gebruiken?

Het levert je weinig problemen op wanneer je een betrouwbare, grote VPN (zoals Proton VPN) gebruikt voor zaken als internetten via een externe server, bijvoorbeeld om websites te bereiken die je anders niet zou kunnen bezoeken of om je relatief anoniem op het web te begeven. Hou er echter altijd rekening mee dat een VPN niet zaligmakend is, en dat eventuele criminele activiteiten uiteindelijk meestal toch wel aan het licht komen.