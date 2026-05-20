Cybersecurity is voor veel organisaties geen intern probleem meer - het is een capaciteitsprobleem. Dat is de harde conclusie uit nieuw wereldwijd onderzoek van WatchGuard Technologies onder IT- en securityprofessionals in twintig landen. De cijfers zijn helder: interne teams weten wat de risico's zijn, maar kunnen het tempo van moderne dreigingen niet meer bijhouden.

De cijfers

Uit het onderzoek blijkt dat 91% van de organisaties zich zorgen maakt over AI-gedreven cyberaanvallen. Dat is geen abstracte angst - 75% had in het afgelopen jaar te maken met minimaal één cyberincident. Tegelijkertijd geeft 54% aan geen continue monitoring en respons te kunnen leveren, en heeft 67% extra ondersteuning nodig om te voldoen aan strengere compliance-eisen.

Die combinatie van groeiende dreiging, beperkte capaciteit en toenemende regeldruk, dwingt organisaties om hun securityaanpak te herzien.

Van intern naar extern

Het antwoord dat organisaties steeds vaker kiezen: uitbesteden. Bijna de helft van de respondenten (48%) werkt al samen met managed service providers om interne teams te ondersteunen. MSP's schuiven daarmee op van IT-hulplijn naar strategische securitypartner.

Joe Smolarski, CEO van WatchGuard Technologies: "Dit is geen kenniskloof, maar een capaciteitsprobleem. Organisaties begrijpen de risico's. Wat ze missen, is de capaciteit om te monitoren, detecteren en reageren met de snelheid en schaal die vandaag nodig zijn."

AI aan beide kanten

AI versnelt niet alleen de aanvallen - het vergroot ook de vraag naar AI-gedreven verdediging. 44% van de organisaties is bereid meer te betalen voor AI-gestuurde detectie en respons. Securityleveranciers moeten daardoor meer leveren dan alleen bescherming. Organisaties willen meetbare resultaten: snellere detectie, betere preventie, minder operationele druk en aantoonbare weerbaarheid.

Bijna de helft van de respondenten beschouwt zijn securityprovider inmiddels als strategisch adviseur of proactieve partner — een rol die een paar jaar geleden nog voorbehouden was aan de eigen IT-afdeling.

Budgetten blijven groeien

Ondanks economische onzekerheid verwacht 75% van de organisaties dat het securitybudget in de komende twee jaar stijgt. Cybersecurity verschuift daarmee van periodieke investering naar vaste operationele kostenpost. Minder losse tools, minder reactief beleid - meer geïntegreerde diensten die 24/7 bescherming bieden.

Het onderzoek werd uitgevoerd in april 2026 bij organisaties met twee tot 2.499 medewerkers in landen waaronder Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de VS, Canada en Australië.