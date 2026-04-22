Het is een van de meestgekochte cadeautjes van Nederland, maar nu geeft Rituals klanten toch een minder leuk presentje. Het zeepjesmerk is gehackt en dat betekent dat namen, adressen, email, telefoonnummers en geboortedata van klanten op straat liggen. Het is onbekend bij hoeveel mensen dit het geval is.

Rituals gehackt

Het lijkt aan de lopende band te gebeuren dat bedrijven worden gehackt. Als je gegevens niet bij het Odido-hack op het internet zijn verschenen, dan wel bij het hack van Booking of Basic-Fit. Het is geen fijne gedachte dat je gegevens overal staan, zeker als het om adressen gaat, maar je kunt er helaas weinig aan doen. Voor Odido is er wel een groepsrechtszaak gestart, maar doorgaans kun je als individu weinig doen om te bewijzen dat je last hebt van het lekken van je gegevens. Ook als je straks constant door oplichters wordt gebeld, dan is het moeilijk te zeggen door welk hack dat dan toch precies is gekomen.

En ja, zo is het als consument steeds moeilijker om echt te reageren op zo'n hack. Steeds meer mensen halen hun schouders op. Zeker bij Odido: ondanks dat dat bedrijf sommige klanten pas een maand na dato inlichtte, lijken klanten niet massaal weg te gaan, het is simpelweg te veel gedoe en het leed is al geleden. Dat laatste is tegelijkertijd niet helemaal waar: hoe meer gegevens er straks van jou op het internet staan, hoe groter de kans dat er over een paar jaar alsnog misbruik van wordt gemaakt. En niet alleen om jou op te lichten, maar bijvoorbeeld ook je ouders, als hackers informatie slim aan elkaar weten te koppelen.

Terug naar Rituals dus, want het is wel degelijk een probleem. Rituals lijkt nog geen mensen te hebben gemaild , maar het heeft op zijn website een melding geplaatst over het hack. Rituals zegt dat het er nog niet op lijkt dat er informatie online te vinden is, maar geeft wel aan dat mensen extra alert moeten zijn op phishing. Maar ja: daar waren we allemaal natuurlijk al extra alert op.

Pas op voor phishing

In ieder geval is het goed om je bewust te zijn dat als mensen je bellen of mailen over Rituals-bestellingen of je -account, dit waarschijnlijk onzintelefoontjes zijn. Maar verder moet je zoals altijd opletten van welk mailadres informatie komt en anders zelf contact met Rituals opnemen als je vragen hebt, of denkt dat je door Rituals gebeld bent: beter voorkomen dan genezen, al is dat helaas bij Rituals zelf dus ook niet helemaal gelukt.