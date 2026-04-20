Tijdens de meivakantie zijn kinderen vaker online en klikken volwassenen sneller op links. Precies de combinatie waar digitale oplichters op wachten.

De meivakantie is niet alleen een moment van ontspanning - het is ook een periode waarin digitale risico's wat groter worden. Kinderen die dagenlang gamen en social media scrollen, ouders die reizen boeken of snel even iets bestellen: het online verkeer neemt toe, de alertheid neemt af. Cybercriminelen spelen daar handig op in met geloofwaardige aanbiedingen, neppe berichten en phishingconstructies die inspelen op wat er speelt.

De meest basale bescherming is ook de meest effectieve: controleer aanbiedingen altijd via de officiële website van de aanbieder, en klik nooit op links in social mediaposts of advertenties. Dat geldt dubbel voor deals die te mooi lijken om waar te zijn.

Online gedrag

Voor ouders is de vakantie ook een goed moment om even bij kinderen langs te gaan over online gedrag. Leg uit dat wachtwoorden nooit gedeeld worden - ook niet met vrienden - en dat gratis extra's in populaire games als Fortnite, Minecraft en Roblox vrijwel altijd nep zijn. Controleer ook de instellingen voor aankopen en downloads op de apparaten die kinderen gebruiken.

Wie op vakantie gaat, moet ook extra opletten bij openbare wifi -netwerken. Bankieren of inloggen op belangrijke accounts via een netwerk op een vliegveld of in een hotel brengt onnodige risico's met zich mee. De vuistregel is simpel: geen wachtwoord op het netwerk betekent geen verbinding maken. Een eigen mobiele hotspot of laden via een eigen powerbank is altijd veiliger dan een openbaar usb-punt.

En voor wie toch tijdens de vakantie werkt: houd werk en privé strikt gescheiden. Laat kinderen niet gamen op een werklaptop, en zorg dat zakelijke accounts beveiligd zijn met twee-factor-authenticatie of biometrische toegang. Eén onoplettend moment kan genoeg zijn om een vakantie grondig te verpesten.

Bron: Dr. Martin J. Krämer, CISO Advisor bij KnowBe4.