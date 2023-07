Zo bescherm je je online leven tijdens je vakantie

We schreven er laatst al over dat je moet oppassen als je ergens op een lokaal wifi-netwerk gaat. Je zal maar per ongeluk op het netwerk van een kwaadwillende gaan… Ook was er recent wat nieuws over het gebruik van oplaadpoorten , al blijkt dat over het algemeen wel mee te vallen. Er zijn toch veel zaken om rekening mee te houden als je op vakantie bent.

Veel mensen zullen er opmerkingen over maken, want ze houden er niet van als je iets verborgen houdt, maar als jij in het vliegtuig toch nog even die ene werkmail moet tikken of je wil op het strand verder werken aan je boek, maar ook even online shoppen: het zijn allemaal dingen waar vreemdelingen niks mee te maken hebben. Door te investeren in een privacyscherm voor je laptop kunnen andere mensen niet zo makkelijk meekijken. Het nadeel is wel dat ze vrij donker zijn, waardoor je zeker als de zon zich volop laat zien je helderheid van je scherm erg hoog moet zetten en dat heeft natuurlijk invloed op de batterijduur van je laptop.

Hoe fijn het ook is om werk lekker achter je te laten, je kunt je beter wel professioneel blijven opstellen als het om de veiligheid van je data gaat. Je gebruikt je technologie op vakantie waarschijnlijk wel iets anders, maar alsnog wil je niet dat je data op straat komt te liggen. En natuurlijk wil je daar ook niet constant mee bezig zijn. Gelukkig zijn er genoeg dingen in te bouwen waardoor je er geen omkijken naar hebt, en je toch je data veilig houdt. Dit zijn drie tips:

We gaan hem toch noemen: kijk alsjeblieft uit met wifi-netwerken. Als je in Europa op vakantie gaat, gebruik dan gewoon je data-abonnement van thuis (hoog die eventueel wat op indien nodig) en zorg dat je bijvoorbeeld Google Maps offline download zodat je onderweg zo min mogelijk online hoeft te zijn. Mocht je wel op een wifinetwerk gaan, zorg dan dat je goed checkt met de café-eigenaar of je het goede netwerk kiest of vraag het na bij de receptie van het hotel. Je kunt er natuurlijk op gokken dat Hilton_Hotel_NewYork de wifi is, maar het zal maar net HiltonHotels_NewYork zijn.. Er zomaar vanuit gaan dat de wifi is wat ie is, dat is nooit een goed idee.

Je VPN is je vriend

Door een Virtual Private Network te gebruiken kun je niet alleen zorgen dat je kunt doen alsof je apparaat in Nederland is (wat handig is bij online winkelen of bepaalde streamingdiensten gebruiken), je zorgt ook dat je apparaat minder makkelijk te hacken is. Veel VPN-diensten houden je gegevens versleuteld en dat maakt het een stuk veiliger surfen. Een VPN is geen antivirus-software, maar het kan wel tegen veel ellende helpen. Niet traceerbaar zijn maakt surfen een stuk veiliger en daar helpt zo’n VPN bij.

Daarnaast zijn uiteraard de standaard trucs handig: gebruik multi-factor-authenticatie of passkeys, klik niet zomaar ondoordacht op een linkje en geef mensen nooit zomaar je telefoonnummer of andere gegevens. Zo heb je er in ieder geval veel aan gedaan om te zorgen dat je gegevens veilig blijven, terwijl je lekker vakantie viert. Ga je trouwens met een elektrisch voertuig op vakantie, dan hebben we extra tips voor je. Fijne vakantie!