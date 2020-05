​Wat is een VPN en waarom heb je het nodig?

Een VPN-verbinding zorgt ervoor dat je internetverbinding een stuk veiliger is. Het is een versleutelde verbinding tussen jou en het internet. Alles wat je online doet gebeurt via die VPN-verbinding. Daardoor ben jij online anoniemer en is de kans kleiner dat je het slachtoffer wordt van cybercrime. VPN staat voor ‘Virtual Private Network’ en zeker nu we massaal thuis aan het werk zijn, heeft wat ons betreft iedereen een VPN nodig. De 3 grootste voordelen aan een VPN-verbinding zijn dan ook privacy, veiligheid en vrijheid. Een abonnement op een VPN is trouwens helemaal niet duur, NordVPN biedt al een pakket aan voor € 3,10 per maand.

Hoe werkt een VPN?

Iedereen met een laptop of pc kan eenvoudig gebruikmaken van een VPN. Nadat je een aanbieder en abonnement hebt uitgekozen download je de software. Dat is alles! Voordat je online gaat maak je voortaan altijd eerst verbinding met een server via de VPN-dienst. Daarna kun je gewoon online doen wat je altijd doet, alleen ben je nu een stuk veiliger op het internet. Vergeet dan ook zeker niet verbinding te maken met je VPN als je op een openbaar WiFi-netwerk inlogt. Zo weet je zeker dat je gegevens niet worden gedeeld met anderen.

Kan ik meerdere apparaten gebruiken op mijn VPN-account?

Ja, dat kan zeker! Met één account van aanbieder NordVPN kun je op maximaal 6 apparaten beveiligd internetten. Niet alleen op je pc, maar ook op je smartphone. De VPN-verbinding verbergt je locatie en IP-adres en je internetverkeer is versleuteld. Zo maak je het voor hackers een stuk lastiger om bij je gegevens te komen. En bedenk maar eens hoe vaak je dagelijks vertrouwelijke informatie opzoekt en deelt. Even inloggen op de app van je bank, je creditcardsaldo checken, reisgegevens met al je persoonlijke informatie of social media afstruinen. Natuurlijk wil je niet dat die inloggegevens op straat komen te liggen.

Wat doet een VPN-dienst met mijn gegevens?

Een goede VPN-dienst doet helemaal niets met je gegevens. Ze worden niet gedeeld met anderen en zelfs nergens gelogd. Als je nu nog geen gebruik maakt van een VPN zal je internetprovider zien wat je online doet en soms wordt die informatie gedeeld met adverteerders. Met een VPN heeft je internetprovider wat dat betreft niets meer aan jou, want deze kan dan niet meer zien wat je allemaal online uitspookt. Alleen de VPN-dienst ziet dit nu nog. Let er goed op dat deze dienst geen bestanden en gegevens logt. Deze bevatten namelijk veel persoonlijke en vertrouwelijke informatie en dat is precies wat je niet wilt delen met de rest van de wereld!

Zelf aan de slag met een VPN? Bekijk dan hier een aanbieding van NordVPN.

[Sponsored Story]

[Fotocredits © jirsak - Adobe Stock]