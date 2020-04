​Waarom je beter dezelfde mobiele provider en internetprovider kunt hebben

Nu we met elkaar wat meer tijd thuis spenderen, merk je pas hoe je internetverbinding echt functioneert. Kun je goed series downloaden of duurt het een eeuwigheid. En hoe vaak valt je verbinding weg? Als je overstapt op een andere internetprovider dan is dat vaak een keuze die je maakt, omdat je niet tevreden bent met wat je huidige internetprovider kost. Wat echter veel mensen zich niet beseffen, dat is dat ook je mobiele provider een rol kan spelen bij die keuze voor een nieuwe internetprovider.

Er zijn veel aspecten te bedenken waarom een andere provider een betere optie is, maar je moet natuurlijk wel weten of die wel internet kan leveren in jouw buurt. Dat is met mobiele telefonie eigenlijk nooit een probleem, maar met internet voor thuis is dat wat anders. Je kunt nog zo’n snelle glasvezelverbinding willen: als dat er simpelweg in jouw buurt nog niet is, dan moet je dat plan al afschieten. Check dus voor je enthousiast wordt over een provider eerst of deze wel op je adres levert.

Keuze van internetprovider

Weet je dat eenmaal, bedenk dan wat je eigenlijk van de provider zou willen. Laat daarbij de klassieke ‘tv-huistelefoon-internet’-combinatie eens los. Bedenk je goed of je dat allemaal nog wel nodig hebt. Kijk je de laatste tijd alleen maar Netflix? Heb je een huistelefoon alleen omdat je moeder je daarop belt? De kans is aanwezig dat je uitkomt op de wens om alleen internet af te nemen. Maar, zoals we eerder al schreven kan een mobiele provider ook invloed hebben op de keuze van de internetprovider.

Het voordeel dat je kunt halen bij veel internetproviders, kan namelijk komen uit je mobiele abonnement. Als je mobiele aanbieder namelijk hetzelfde bedrijf is als je thuisinternet, dan krijg je vaak korting. Bij veel providers is dit zo’n vijf euro per maand, wat dus oploopt tot 60 euro per jaar. Er zijn ook providers die het net even anders aanpakken.

Zo is het bij Tmobile zelf te bepalen of je kiest voor een standaard mobiel abonnement en internet thuis, of gaat voor de mobiel-thuis-optie waarmee je op beiden veel meer korting krijgt. Je hebt dan bijvoorbeeld een mobiel abonnement met onbeperkt internet én internet thuis voor een totaalprijs van 50 euro per maand. Dat is een vast bedrag: voor allebei 25 euro en dan ben je helemaal connected en krijg je dus veel meer korting dan slechts die 5 euro per maand. Je combineert dus je abonnement voor mobiel en thuis. Daar kleven per abonnementstype verschillende voordelen aan, waaronder maandelijks meer GB’s op je telefoon. Je kunt zo precies shoppen wat het beste bij je past.

Mobiel abonnement en internet thuis

Stel je voor dat je hebt besloten dat je bij één bedrijf een mobiel abonnement wil en internet voor thuis. Je weet welk bedrijf je kiest, op basis van de prijs, de snelheid en de mogelijkheden bij je thuis. Er is dan nog één ding dat we je graag aanraden te checken: hoe wil je contact hebben met dat bedrijf. Vind je bijvoorbeeld persoonlijke service heel belangrijk, bel dan eens hun klantenservice op met wat vragen.

Of wil jij juist alles online regelen zonder dat je ooit met iemand hoeft te praten, surf dan eens op hun website en kijk hoe ver je komt. In principe is het internet thuis tegenwoordig makkelijk zelf te regelen en te installeren, dus er hoeft meestal niet eens een monteur langs te komen. Dat scheelt ook weer kosten voor het bedrijf, waardoor het als het goed is de abonnementskosten redelijk laag kan houden. Veel succes met de zoektocht!