5 tips voor als je een nieuwe laptop wil kopen

Een nieuw jaar, nieuwe goede voornemens. Als één van die voornemens is om eindelijk aan dat boek schrijven te beginnen, of die eigen website te maken, of je bijvoorbeeld met een nieuwe opleiding start, dan kun je waarschijnlijk wel een goede laptop gebruiken. Er is zoveel keuze: Twitter staat vol met mensen die zoeken naar een laptop . Om alle zoekenden een handje te helpen noemen we 5 dingen waarop je het beste kunt letten in je zoektocht naar laptop.

Beveiliging

Je wil natuurlijk meteen naar de leuke dingen toe: wat hij kan en hoe hij eruitziet, maar het is minstens zo belangrijk om te weten dat de beveiliging in orde is. Zeker als je vaak op verschillende wifi-netwerken gaat, dan kun je een laptop gebruiken met een goed beveiligingssysteem (maar stiekem geldt dat natuurlijk voor alle situaties: de beveiliging moet gewoon goed zijn). Check dus bijvoorbeeld of de notebook die je wilt aanschaffen automatisch reboot, data versleutelt en automatisch updates installeert. Zo houd je het veiliger, al moet je natuurlijk ook letten op je eigen gedrag: dus niet zomaar op een linkje klikken of je laptop open en bloot in een Starbucks laten staan als je even een zakje suiker wilt pakken.

Formaat

Veel mensen denken dat het formaat van een laptop alleen relevant is voor de grootte van het scherm en of je hem in je rugzak wil kunnen meenemen, maar dat is niet helemaal waar. De laptop moet ook lekker op je schoot passen als je er graag mee op de bank zit, of hij moet niet te hoog zijn zodat je aan tafel werkt en je handen in een vreemde houding moet houden. Het formaat van een laptop is dus voor veel meer zaken van belang. Wil je graag een klein laptopje waarop je zelfs in het vliegtuig kunt werken, let dan wel op dat je er nog lekker op kunt typen en je niet per aanslag steeds twee toetsen raakt omdat de toetsen zo klein zijn. Kijk ook wat een opleiding bijvoorbeeld adviseert: TU Delft wil voor sommige opleidingen dat je een laptop van 15 inch gebruikt, terwijl de Universiteit van Amsterdam meent dat 11 inch voldoende is.