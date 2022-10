Er worden steeds minder laptops verkocht: dit is waarom

Het is duidelijk dat mensen na de pandemie en met economische onzekerheid van nu hebben besloten de hand op de knip te houden. Dat merken nu vooral de makers van laptops, want laptops worden aanzienlijk minder verkocht. Het afgelopen kwartaal was het aantal verkochte laptops een vijfde lager dan hetzelfde kwartaal in 2021.

Marktonderzoeker Canalys zegt dat dit te wijten is aan de hoge inflatie. Hierdoor hebben consumenten niet alleen minder te besteden: ze durven het ook minder snel aan zoiets uit te geven. Waarschijnlijk wordt er eerder gedacht aan het repareren van een oude laptop of het langer blijven gebruiken van laptops die al wat langzamer worden.

Lenovo en HP koplopers

Consumenten en het onderwijs waren vooral toen de pandemie net startte erg fanatiek in het kopen van laptops. Dat komt omdat er toen ineens thuis moest worden gewerkt en die apparaten daarvoor essentieel zijn. Ook kun je ze handig meenemen naar kantoor of bijvoorbeeld op vakantie, waardoor het de ideale hybride werktool is. Op den duur begonnen consumenten en het onderwijs alweer wat minder laptops te kopen, maar nu blijkt dat ook het bedrijfsleven wat minder happig is op nieuwe apparatuur.

Voor computers geldt ongeveer hetzelfde, al krimpt die markt met 11 procent iets minder dan de laptopmarkt die al min 19 procent laat zien. Laptopmaker Lenovo doet het het allerbest: die heeft een kwart van het totaal aantal verkopen op zijn naam staan. In totaal werden er het vorige kwartaal 69 miljoen laptops verkocht, waarvan 17 miljoen door Lenovo werden verkocht en 13 miljoen door HP, dat daarmee op de tweede plek staat. Ook interessant: Apple blijft het ondanks alles vrij goed doen: het aantal verscheepte Apple-computers is op jaarbasis 2 procent gegroeid.

Heeft het met de verkoopprijzen van laptops te maken? Waarschijnlijk niet, want opmerkelijk genoeg dalen die juist wat. Dat is bijzonder, want de vijf jaar hiervoor stegen de prijzen juist steeds weer opnieuw.