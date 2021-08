​Kun je een laptop beter kopen of huren?

Heb je door de pandemie even wat minder geld en begeeft je laptop het? Grote kans dat je overweegt om er een te huren. Is dat echter wel zo verstandig? Kun je er niet beter gewoon eentje zelf aanschaffen? We zetten de voors en tegens uiteen.



Laptop huren of kopen

Net als met zo’n beetje alle aankopen -of zelfs keuzes- die je maakt, moet je eerst bedenken wat het doel is. Ben je video-editor, dan heb je heel andere verwachtingen van een laptop dan iemand die er alleen mailtjes op stuurt. Bedenk je goed wat je wil doen met een laptop, want in dat geval maakt het veel uit of je een laptop aanschaft of huurt van 300 euro of het driedubbele.

Financieel gezien is een laptop zelf kopen in één keer een flinke smak geld, maar dan hoef je tenminste niet elke maand weer te zien dat je laptop je geld kost, versus een huurlaptop die je wel maandelijks betaalt. Dat kan soms erg veel zijn: voor een MacBook Pro van 16 inch ben je zo 100 euro per maand kwijt, terwijl deze in aanschaf ongeveer 2.500 euro zijn. Een Acer (AC-EX215-52-31) kost je om en nabij de 35 euro per maand, maar daarvan mag je dus qua prestaties minder verwachten, omdat het simpelweg goedkopere laptops zijn.