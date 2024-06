Beveiligingsgevaar: update je laptop nog voor je op vakantie gaat

Het is een verschrikkelijke timing, of juist een heel slimme: door een zwakte in Windows is het makkelijker voor hackers om zichzelf toegang te verschaffen tot je apparaat als je via een openbaar wifi-netwerk internet.

Beveiligingsprobleem in Windows

Het is vandaag de eerste dag van de zomer, iedereen heeft inmiddels zijn vakantiegeld binnen en dan blijkt dat er een zwakte in Windows zit waardoor hackers toegang kunnen krijgen tot je computer als je op een openbaar wifi-netwerk gaat. En op een openbaar wifi-netwerk surfen wordt juist in de vakantietijd veel gedaan. Je bent niet thuis of op werk, je moet misschien lang wachten op het vliegveld, of je wil in je hotel je e-mail checken: dan ligt al snel de verleiding op de loer om op een openbaar netwerk te gaan.

Of je staat in de Verenigde Staten buiten, je wil naar huis, en gaat even op de Starbucks- of McDonald’s-wifi om een Uber te regelen. Er kunnen, hoewel openbare wifi-netwerken vaak worden afgeraden om veiligheidsredenen, altijd situaties voorkomen waarbij je ze misschien toch nodig hebt. Het is al een risico om te doen, maar als je het dan doet, dan wil je wel dat je computer op de meest recente software draait. Zeker nu, want er is een zwakte gevonden in Windows waardoor hackers toegang krijgen tot je systeem door op hetzelfde openbare wifi-netwerk te surfen als jij.

ASAP please patch update your Windows piece of shit PC Vulnerability CVE-2024-30078 Mere proximity to your PC is needed for an attacker to target you via WiFi and remotely execute malicious code. — LV Nilesh (@LVNilesh) June 15, 2024

Hackers op de openbare wifi

Hackers kunnen een pakketje met kwade software naar alle apparaten sturen die op diezelfde wifi surfen en het beheer overnemen zonder dat je hier toestemming voor hoeft te verlenen. Je hebt dus niks in de gaten terwijl iemand rondsnuffelt in je computer. Geen geweldige situatie. Mocht je op reis op internet willen, dan kun je binnen Europa echt beter een hotspot maken met je telefoon, zodat je laptop gebruikmaakt van het data-abonnement dat je mobiel hebt. Zorg ook dat je daar een goed wachtwoord op zet, zodat niet iedereen daar zomaar op kan komen. Ga je verder dan dat en wil je zeker weten dat je veiliger surft dan op een openbaar wifi-netwerk, dan kun je overwegen om je mobiele abonnement tijdelijk omhoog te zetten of GB-pakketjes te kopen voor die momenten dat je op het internet moet gaan.

De patch is vorige week verschenen voor Windows 10 en 11, dus zorg dat je je computer spoedig update (dat hoeft dus zeker niet pas als je bijna weggaat, maar kan nu meteen al).