Hackers opgepakt: gegevens tienduizenden Nederlanders op straat

Het is waarschijnlijk de moeite waard om even te checken of je gegevens op straat liggen, je wachtwoord te veranderen en te zorgen dat je tweefactorauthenticatie hebt aanstaan. Nu is dat sowieso een goede gewoonte, maar vandaag een beetje extra. In een massale, wereldwijde cybercrimezaak is een grote website met illegale datahandel offline gehaald. Echter is de kous daarmee niet af: de gegevens van in ieder geval 2 miljoen mensen liggen op straat, waaronder 50.000 Nederlandse accounts.

Genesis Market

De website die offline is gehaald heet Genesis Market en hierop werden allerlei gebruikersprofielen op de markt gezet. Andere hackers konden die weer kopen en zo via het digitale leven van personen allerlei spullen kopen en uiteindelijk ook het echte leven van deze mensen zuur maken. Het is goed politiewerk dat ervoor zorgde dat Genesis Market nu is gesloten: ook in ons land zijn er mensen aangehouden. De website is nu offline, maar de schade is daarmee niet verdwenen.

De teamleider van het Rotterdam cybercrimeteam zegt dat er soms een social mediaprofiel werd buitgemaakt, maar er bestaan ook slachtoffers die 70.000 euro van hun beleggingsrekening zagen verdwijnen. “Je kunt je voorstellen dat zoiets ongelofelijk veel impact heeft. Dit slachtoffer vertelde ons dat hij het gevoel had alsof hij in een groot zwembad alleen lag te trappelen en geen idee had hoe hij eruit moest komen.”