Update je smarthome-apparaten, juist als je op vakantie gaat 

De Rijksoverheid heeft een nieuwe campagne opgezet om mensen die op vakantie gaan bewust te maken van de gevaren thuis. Het doelt dan op smarthome-uitdagingen. Je smarthome kan je heel goed helpen op reis, maar het kan je ook juist tot last zijn. Daarom komt de overheid met doejeupdates.nl.

Smarthome-apparaten

Smarthome-apparaten zijn een uitkomst. Fijn om een oogje in het zeil te houden en te checken of je buuf wel lief is voor je katten, of om op afstand even de lichten aan en uit te doen om eventuele inbrekers op afstand te houden. Of de pakjesbezorger die voor je Ring staat te vertellen dat het beter naar de buren op nummer 4 kan. Juist op reis is een smarthome inderdaad heel smart, maar niet als je er zelf dom mee omgaat.

De Rijksoverheid zegt dat niet met zoveel woorden, maar in de nieuwe campagne drukt het burgers op het hart hun smarthome-apparaten tijdig van updates te voorzien. Door updates worden beveiligingsproblemen opgelost, zoals zwaktes in de software waarvan hackers misbruik kunnen maken en hun malware bijvoorbeeld kunnen verspreiden, of kunnen meekijken in jouw huis en inbreken wanneer ze merken dat het alleen Minoes is die thuis is.

Updaten voor je vakantie

Het gaat niet alleen om de vakantie-updates, want ook drukt de Rijksoverheid je op het hart om meteen na aankoop van je gadget te checken voor updates. Eigenlijk moet je hier gewoon altijd voor zorgen, maar zeker als je niet thuis bent is dat iets belangrijker in verband met dat je het op vakantie minder snel opmerkt, of juist vanaf je vakantie-adres ineens geen toegang meer hebt tot je eigen huis (de smarthomegadgets binnen dat huis dus).

Het gaat daarbij niet alleen om de Eufy-camera en de slimme deurbel van EZVIZ, ook je router moet up to date zijn. 40 procent van de Nederlanders zou nieuwe apparaten niet eens updaten bij de initiële ingebruikname. Een derde zou zijn apparaten al meer dan een jaar niet hebben geüpdatet. Schokkende aantallen, al zal niet altijd meteen van een zwakte misbruik worden gemaakt op massale schaal. Als jij net wel het slachtoffer bent, dan is dat toch erg vervelend. Juist wanneer het om je huis gaat.

Dus check die updates voor je vertrekt en voer ze uit. Zorg ook dat updates automatisch worden gedownload en geïnstalleerd, zodat je hier verder geen omkijken naar hebt.

Succes!