Je kunt nu PowerPointen met ChatGPT

Online22 mei , 21:17doorLaura Jenny
PowerPoint-presentaties maken is van veel mensen niet bepaald de favoriete bezigheid. Je moet al die informatie bij elkaar scharrelen, je wil dat het een beetje eenzelfde soort look heeft op elke slide, en het is al met al veel gedoe waar ook veel tijd in gaat zitten. Tijd die je er vaak niet per se voor wil nemen, want je hebt je verhaal allang in je hoofd, en die meeting is veel te snel.

OpenAI's AI kan de presentatie aanpassen nadat het als een add-on is geïnstalleerd binnen PowerPoint. Je vindt die add-on nu in de Microsoft Store. Terwijl Windows zelf steeds meer Copilot-functies lijkt te verliezen, kiest het dus wel voor een functie van OpenAI. Sowieso valt op dat de twee bedrijven elkaar weer veel beter weten te vinden. Het leek een tijdje een beetje bekoeld te zijn, nadat Microsoft miljarden investeerde, maar nu is het weer aanzienlijk beter en kan ChatGPT zelfs rekenen op allerlei integraties rekenen binnen Microsofts software. In ieder geval binnen PowerPoint dus.
Het gaat nog om een bèta en OpenAI laat weten: "Vraag ChatGPT om nieuwe dia's te maken, bestaande decks bij te werken, bronmateriaal om te zetten in presentatieklare inhoud en dia's rechtstreeks in PowerPoint te verfijnen. Begin met notities, documenten, spreadsheets, prompts of een bestaand deck. Vraag ChatGPT om dia's te maken, inhoud te herschrijven, de hiërarchie aan te scherpen, een nieuwe sectie toe te voegen of een concept te verfijnen, terwijl het resultaat bewerkbaar blijft in PowerPoint."
Het is nu beschikbaar binnen de Microsoft Store als add-on. Hopelijk kan het je PowerPoint-leven iets makkelijker maken.

