Elon Musk – een van de oprichters van OpenAI – heeft een rechtszaak die hij tegen het bedrijf en ceo Sam Altman aanspande verloren.

Hoewel Musk al lange tijd niet meer is betrokken bij de dagelijkse gang van zaken bij het ChatGPT -bedrijf, houdt het hem klaarblijkelijk nog wel enorm bezig. In 2024 spande hij een rechtszaak tegen OpenAI aan vanwege contractbreuk.

Dat zit zo: Musk stak vorig decennium ongeveer 38 miljoen dollar in OpenAI. Volgens de topman achter Tesla en SpaceX deed hij dit met de veronderstelling dat OpenAI een stichting zou worden en blijven, waarbij winst maken geen rol speelde. Inmiddels is OpenAI echter een bedrijf dat wel degelijk winst probeert te maken, en heeft ook Microsoft miljarden er in geïnvesteerd. Dit zit Musk al langer dwars, want hij heeft wel vaker geprobeerd OpenAI aan te klagen.

Volgens Musk is hij bewust bedrogen en misleid om te investeren in OpenAI. Het oorspronkelijke doel van het bedrijf zou zijn geweest om kunstmatige intelligentie te onderzoeken en creëren – wat is gelukt – die vervolgens open source zou worden. Dit terwijl OpenAI tegenwoordig met AI-model ChatGPT winst najaagt om als bedrijf te kunnen blijven functioneren.

De rechtszaak komt te laat

Musk komt echter van een koude kermis thuis. De jury die aanwezig was bij de rechtszaak heeft beoordeeld dat Musk te lang heeft gewacht met de rechtszaak. Hoewel OpenAI in 2015 werd opgericht, werd het in 2018 al deels een commercieel bedrijf. Hoewel de jury in de rechtszaak alleen voor advies diende, heeft de rechter besloten dit oordeel over te nemen.

De miljardair zelf laat het er in ieder geval niet bij zitten. Op zijn socialmediaplatform X laat hij weten dat hij van mening is dat de uitkomst van de rechtszaak alleen gericht is op de timing van de aanklacht, en niet de inhoud. Wat Musk betreft is het dan ook vanzelfsprekend dat Altman “een goed doel heeft gestolen”. Musk geeft dan ook niet op en gaat in hoger beroep. “OpenAI is opgericht met als doel om de gehele mensheid ten goede te komen”, zo concludeert hij.

Wie heeft er gelijk?

Ergens heeft Musk een punt: hij heeft de rechtszaak inderdaad verloren omdat hij te lang heeft gewacht met het opstarten van de rechtszaak. De vraag is dan ook waarom hij dat nu pas doet, en niet al enkele jaren geleden toen bleek dat OpenAI met ChatGPT winst najoeg.

Daarbij is het maar de vraag of Musk echt zo nobel is als hij doet overkomen. OpenAI-ceo Altman liet op zijn beurt aan de jury weten dat Musk achter heet idee stond om van OpenAI een winstgevend bedrijf te maken. Volgens hem zou Musk juist complete controle over het bedrijf hebben gewild, maar vertrok hij in 2018 toen hem dat niet lukte. Met dat in het achterhoofd is het natuurlijk maar de vraag of Musk echt zo bezorgd is over de achterliggende filosofie van OpenAI, of dat hij alleen maar niet kan hebben dat het bedrijf niet van hem is.