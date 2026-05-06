ChatGPT heeft als standaard-AI-model nu GPT-5.5 Instant. Het model komt met minder hallucinaties en dat geldt vooral voor wie informatie opvraagt over medische, financiële en juridische zaken. Maar het gaat bijvoorbeeld ook minder antwoorden geven met emoji erin.

GPT-5.5 Instant

GPT-5.5 Instant kan bijvoorbeeld beter afbeeldingen analyseren, vragen over wetenschappelijke onderwerpen beantwoorden en bedenken wanneer hij beter op het web kan zoeken om een beter antwoord te geven. Tegelijkertijd worden zijn antwoorden persoonlijker, omdat GPT-5.5 Instant als geen ander model van OpenAI context uit voorgaande chats, bestanden en Gmail kan halen, maar dat geldt wel alleen voor betalende abonnees.

OpenAI heeft de chatbot wat lichtvoetiger te maakt, waarbij hij wat meer to-the-point is en tegelijkertijd niet zijn diepgang mist, zo belooft het. Ook heeft de chatbot nog steeds een persoonlijkheid. Het komt met dezelfde informatie, maar zal niet met allemaal veel te herkenbare opmaakkeuzes meer op de proppen komen. Wat dus waarschijnlijk neerkomt op minder puntsgewijze opsommingen en minder emoji’s.

OpenAI laat weten: “Instant is nu betrouwbaarder, met aanzienlijke verbeteringen in feitelijkheid over de hele linie en de grootste winst in domeinen waar nauwkeurigheid het belangrijkst is. In interne evaluaties produceerde GPT-5.5 Instant 52,5% minder gefantaseerde beweringen (hallucinaties) dan GPT-5.3 Instant bij cruciale prompts op gebieden zoals geneeskunde, recht en financiën. Ook verminderde het onjuiste beweringen met 37,3% in bijzonder uitdagende gesprekken die door gebruikers waren gemarkeerd vanwege feitelijke onjuistheden.”

“GPT-5.5 Instant is een over het algemeen slimmer model dat capabeler is in alledaagse taken, inclusief verbeteringen in het analyseren van foto- en beelduploads, het beantwoorden van bèta-gerelateerde vragen en het bepalen wanneer webzoeken moet worden gebruikt om een nuttiger antwoord te geven.”

Meer emoji in ChatGPT

Het nieuwe model komt meteen als standaardmodus naar alle ChatGPT-gebruikers: het is dus niet meer GPT-5.3 Instant. Daarnaast zijn de personalisatiemogelijkheden dus alleen gereserveerd voor Plus- en Pro-abonnees op het web. Het komt later ook naar smartphone en naar andere abonnementsvormen, maar voor nu is het wat exclusiever.