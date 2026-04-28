OpenAI, het bedrijf achter het enorm populaire AI-chatprogramma ChatGPT , wil zich mogelijk in de smartphonemarkt gaan mengen.

Volgens TF International Securities-analist Ming-Chi Kuo werkt OpenAI namelijk samen met MediaTek en Qualcomm aan een smartphoneprocessor. Die bedrijven zouden voor de hardware van de smartphone zorgen, terwijl productiebedrijf Luxshare – ook een fabrikant van iPhones – de productie op zich neemt.

De smartphone zou wel nog lang op zich laten wachten. Pas eind dit jaar of begin volgend jaar zouden de puntjes op de i van de plannen worden gezet, en de productie zou dan ook pas in 2028 van start gaan. Het kan dus nog wel een paar jaar duren voordat we een smartphone van OpenAI kunnen kopen.

Ondanks de lange wachttijd heeft het gerucht over een OpenAI-smartphone nu al effect, vooral op de warade van de aandelen van Qualcomm. Die waarde steeg gisteren met 7 procent met het oog op de mogelijk succesvolle samenwerking tussen de bedrijven.

Betere integratie van AI met de smartphone

De reden van de mogelijkheid dat OpenAI met zijn eigen smartphone komt? Niet geheel verrassend is het om kunstmatige intelligentie nog beter te integreren in de smartphone-omgeving. OpenAI zou een revolutie willen ontketenen op het gebied van hoe we smartphones gebruiken, met software waarin AI geheel geïntegreerd is.

Analist Kuo stelt dan ook dat het idee is dat de smartphone continu de context van het smartphonegebruik van de eigenaar begrijpt. Zaken als batterijgebruik, de manier waarop geheugen van de smartphone wordt ingezet en appgebruik kunnen zo beter begrepen worden door de AI-assistent. Het is zelfs mogelijk dat losse apps geheel overbodig worden, en dat één AI-app alle wensen van de gebruiker kan begrijpen en uitvoeren.

Het komt er dus op neer dat een eigen smartphone mogelijk de enige manier is voor OpenAI om kunstmatige intelligentie echt hemelsbreed gebruikers te assisteren. Door AI niet vast te leggen in één app, maar op hardwareniveau mee te laten helpen, kan AI veel beter afgestemd worden op de wensen van de gebruiker.

Mogelijk meer apparaten op komst

Hoewel het gerucht dat er een OpenAI-smartphone op komst is nog niet is bevestigd, past het wel in de lijn der verwachting kijkende naar de koers die het bedrijf heeft gezet. OpenAI wil kunstmatige intelligentie al langer in verschillende producten integreren, en het bedrijf zou zelfs al aan meerdere accessoires werken die daar op inspelen.

Gezien de tijdspanne waarop we de OpenAI-smartphone kunnen verwachten is het dan ook waarschijnlijker dat we voor die tijd ander apparatuur van het bedrijf krijgen. Er gaan bijvoorbeeld geruchten over een schermloos apparaat dat op het bureau gezet kan worden en als AI-assistent dient.

Voor nu is er echter nog niets bevestigd, en hebben bovengenoemde bedrijven ook nog geen uitspraken gedaan over de geruchten. Dat gebeurt waarschijnlijk ook niet tot de plannen en de bijbehorende deals helemaal rond zijn. Dat OpenAI het aanbod van zijn producten gaat uitbreiden om AI nog meer aan de man te brengen, is echter een inkoppertje.