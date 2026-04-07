Zometeen ben je beter verstaanbaar bij het bellen met WhatsApp

Mobile07 apr , 19:28doorJeroen de Hooge
Bellen via WhatsApp is heel handig: je kunt meteen videobellen, zodat je iemand ook ziet, maar je kunt ook gewoon bellen en dat scheelt weer 'tikken' bij je provider. De bèta van WhatsApp komt nu met een goede toevoeging voor dat bellen; het introduceert noise cancellation. We zijn benieuwd hoe goed die is.

Weg achtergrondgeluid

Het is de bedoeling dat achtergrondgeluid wordt verwijderd uit het gesprek. Het is standaard aan en het zorgt dat wind, verkeer, muziek of pratende mensen naast je worden weggefilterd. Het is dus een vrij grote belofte die WhatsApp hier doet. Wie wel eens heeft gebeld op de fiets weet hoe venjnig die wind in je oordopje kan blazen.
Hoewel het standaard aanstaat is het wel mogelijk om het uit te schakelen. In ieder geval zal het voor de persoon waarmee je belt een verademing zijn wanneer je bijvoorbeeld tussen gebouwen loopt waar de wind waait of als je een trein zit vol kwekkende mensen.
Het zit nu nog in de bèta van de chat-app, maar het komt binnenkort ongetwijfeld ook naar de stabiele versie van de app. Nu is het ook nog alleen op Android beschikbaar en nog niet op iOS.

doorJeroen de Hooge

