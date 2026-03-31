Het betaalde Instagram -abonnement lijkt er toch echt te komen. Eigenaar Meta voert op dit moment tests uit. Wat blijkt: de extra opties draaien vooral om de Stories die je kunt maken.

Meta heeft inmiddels bevestigd dat de tests daadwerkelijk plaatsvinden, en uit data blijkt dat ze in Japan, Mexico en de Filipijnen worden gehouden. Daar luiden de prijzen respectievelijk 1,88 euro, 1,74 euro en 0,95 euro per maand. Wel wordt er geadverteerd met een gratis eerste maand, zodat gebruikers het eerst kosteloos kunnen testen.

Meta noemt het betaalde abonnement Instagram Plus. Zoals het bedrijf eerder al aangaf toen het over mogelijke abonnementen voor diens socialmediaplatforms praatte, gaat het om extra opties bovenop de mogelijkheden die reguliere Instagram-gebruikers hebben. Daarbij ligt de focus op Stories, de foto- en videoverhalen die alle gebruikers 24 uur lang kunnen publiceren, waarna ze weer verdwijnen.

Extra opties voor Stories

Zo geeft een Instagram Plus-abonnement je de mogelijkheid om je Stories in totaal 48 uur weer te geven – oftewel twee dagen in plaats van één. Daarbij kan men onbeperkt ontvangstlijsten maken voor Stories – lijstjes waarin wordt gemeld wie de Story kan zien. Reguliere Instagram-gebruikers kunnen er alleen voor kiezen om hun Stories naar beste vrienden te sturen (of natuurlijk naar iedereen waarmee men bevriend is).

Verder krijg je meer inzicht over welke personen je Story meer dan eens bekijken, en kun je zelf anoniem de Story van een andere Instagram-gebruiker bekijken. Ook is het mogelijk om een Story in de ‘spotlight’ te zetten, zodat je kans hebt dat meer mensen deze vaker zien. Tot slot kan men zelfs een soort ‘superlike’ geven aan de Story van een gebruiker.

De extra opties die bij Instagram Plus komen kijken lijken dus vooral bedoeld voor mensen die hun Stories erg belangrijk vinden. Dat kan iemand zijn die erg bezig is met zijn leven uitlichten aan de buitenwereld – zeker influencers vallen daaronder. Voor hen zal Instagram Plus dan ook een zeer interessante optie zijn.

Het is vooralsnog niet bekend wanneer Meta Instagram Plus wereldwijd uitrolt en voor iedereen beschikbaar stelt. Nu deze test al in diverse landen wordt gehouden, wordt het idee van een betaald Instagram-abonnement in ieder geval erg tastbaar.

Meta wil geld verdienen aan zijn platforms

Begin dit jaar liet Meta al weten dat het intern experimenteerde met betaalde abonnementen. Toen werden naast Instagram ook WhatsApp en Facebook genoemd. Hoewel over betaalde WhatsApp- en Facebook-abonnementen minder bekend is, gaan er wel geruchten. Mensen met een betaald WhatsApp-abonnement zouden bijvoorbeeld twintig gesprekken bovenaan de gesprekslijst kunnen pinnen en exclusieve stickers, thema’s en ringtones ontvangen.

Hoe dan ook is het niet verrassend dat Meta meer manieren probeert te bedenken om geld te verdienen aan hun populairste platforms. Facebook, Instagram en WhatsApp kunnen geheel gratis gebruikt worden, en hoewel de betaalde abonnementen niet verplicht worden, hoopt het bedrijf mensen zo waarschijnlijk te verleiden toch wat geld neer te leggen. Zolang er geen huidige functionaliteiten achter een betaalmuur komen te zitten, verwachten we dan ook geen massale klachten.