Instagram komt met een Snapchat-achtige functie die Instants heet. Het gaat om een functie waarbij je foto’s maakt die je niet kunt bewerken. Je kunt ze bovendien alleen delen met je belangrijkste vrienden of mensen die je op zijn minst terugvolgen. Instants rollen nu wereldwijd uit naar Instagram.

Instants

Je vindt de nieuwe optie in de DM’s in de app. Als er een icoon is van een stapel foto’s, dan heb je Instants. Als je een foto hebt geplaatst, dan krijgen je vrienden de kans om een emojireactie te sturen of meteen een volledige reactie in je DM’s. Nadat ze de foto gezien hebben, verdwijnt hij dan na 24 uur. Het is bovendien niet mogelijk om screenshots te maken, al moet daarbij altijd de kanttekening worden geplaatst dat je met een ander toestel bijvoorbeeld wel een foto zou kunnen maken.

Net als bij de app BeReal heb je als gebruiker wel een mapje met een heel archief van wat je allemaal hebt gepost en kun je ze ook nog opnieuw delen als een recap. Dat is wel tof, want dan kun je dus ook heel makkelijk throwback thursdays maken, bijvoorbeeld. Je kunt als gebruiker ook het sturen van een Instant ongedaan maken, meteen nadat je hem hebt geplaatst. Ook kun je hem wel uit je archief verwijderen, mocht je er nooit meer mee geconfronteerd willen worden.

Aparte app