Instagram komt met een personal shopper die ook daadwerkelijk dingen voor je gaat kopen. Het is veelbetekenend voor Meta , dat eerder vooral passieve kunstmatige intelligentie maakte, maar nu dus voor de actieve AI gaat. Het wordt een AI -agent die Hatch heet en kan zorgen dat apps meer actiegebaseerd werken in plaats van zich alleen op content concentreren.

Instagram

Mark Zuckerberg denkt dat AI-agents de toekomst zijn, hij denkt dat het momenteel allemaal veel te ingewikkeld is voor dagelijkse gebruikers. Hatch kan niet alleen binnen Instagram werken, maar ook binnen DoorDash, Reddit en Outlook. Het wil het dus veel breder trekken dan alleen zijn eigen ecosysteem. Het zal dus waarschijnlijk ook niet alleen gaan om Instagram, maar ook Facebook.

Hatch moet apps actiever maken, wat betekent dat AI meer taken gaat doen in plaats van alleen content tonen. Het is dus agentic AI, wat een trend is in de wereld van kunstmatige intelligentie. Hierbij neemt kunstmatige intelligentie niet alleen een passieve houding door je antwoord te geven op de vragen die je hebt: het gaat ook actief opdrachten voor je uitvoeren. Dat kunnen allemaal kleine opdrachten zijn binnen een overkoepelende opdracht, zoals het plannen van een heel weekend weg inclusief trein en hotel.

Agentic AI

Nu zal de agentic AI van Meta dat niet doen, maar het gaat wel voor je shoppen. Het moet allemaal veel makkelijker in gebruik worden dan de huidige agentic AI, want Meta merkt dat mensen het toch wat ingewikkeld vinden om dat in te zetten waarvoor het bedoeld is. Hatch wordt momenteel getest op DoorDash, Reddit en Outlook, waardoor het niet alleen op Meta-apps van toepassing is. Hatch maakt gebruik van Anthropic’s AI, dus niet op Muse Spark dat Meta recent heeft aangekondigd. Wel is het waarschijnlijk de bedoeling dat Muse Spark uiteindelijk wel de basis wordt van de agentic AI van Meta.

Maar hoe zit het dan met Instagram? Het idee is dat er een AI-shoptool komt waardoor mensen op producten kunnen tikken die ze zien in een Reel of post. De AI helpt ze het vervolgens te kopen. Dat Meta de koopweg kiest is niet zo gek: Meta is heel druk bezig met shopping: als je Instagram opent en stories kijkt zie je veel shopping tussendoor komen. Sinds een tijdje zie je ook shoppingblokken voorbij komen. Hoewel ze vaak gepersonaliseerd zijn en daardoor eerder aanspreken, is ook moeilijk om door Instagram Stories heen te tikken en niet naar de winkel te worden doorgestuurd. Dat doet Meta niet voor niets: het wil TikTok voorblijven, dat veel succes heeft met shopping.