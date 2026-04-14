Stel dat je baas veel reist en veel in meetings zit, maar jij hem ook nodig hebt omdat je een idee wil pitchen of omdat je simpelweg iets getekend moet hebben. Dat kan soms knap lastig zijn, maar Mark Zuckerberg heeft er iets op gevonden. Hij heeft een AI-kloon van zichzelf gemaakt.

Mark Zuckerberg-kloon

Je kunt als medewerker een afspraak proberen te maken met Mark Zuckerberg, maar als je in een bedrijf werkt met zo’n 78.000 (!) medewerkers, dan wordt dat lastig. Als Zuck niks anders zou doen dan met zijn medewerkers praten, dan zou hij in een jaar tijd 1,5 minuut per medewerker hebben. Hij heeft dus versterking nodig en die kwam in eerste instantie in de vorm van managers, maar nu is er ook een extra Mark zelf: de AI-kloon van Zuckerberg.

Het gaat om een geanimeerde avatar die volledig fotorealistisch en 3D is. Natuurlijk wordt er mede voor het metaverse (of wat daar nog van over is) volop ontwikkeld op avatars, dus hij zal er niet meer zo uitzien als de ‘pop’ die we zagen toen het metaverse in zijn eerste ontwikkeljaar was. Zuckerberg traint zijn AI-kloon bovendien zelf. Deze avatar is in staat om medewerkers feedback te geven en met ze te praten, zodat medewerkers bijvoorbeeld kunnen horen wat hij denkt over toekomst en de strategie van het bedrijf.

Meta's AI-strategie

Het wordt ook wel een CEO agent genoemd en het zou zomaar een trend in de wereld van management kunnen worden, al valt of staat dat wel met hoe mensen op de avatar van Zuckerberg zullen reageren. Die schijnt ook echt de maniertjes van Zuck aan te leren, zodat het een realistischere ervaring moet worden. Toch zal je waarschijnlijk altijd houden dat sommige mensen zich toch wat afgeserveerd zullen voelen als ze niet met de echte baas, maar met zijn computerversie te maken krijgen. Het past echter wel heel goed in de strategie van Meta zelf, met hun persoonlijke superintelligentie.

Die realistische avatars vragen wel veel computerkracht en dat is nu een uitdaging voor Meta, dat net als de techwereld ook te maken heeft met schaarste op de markt, waaronder die van werkgeheugen, wat juist zo belangrijk is voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie . En Meta wil ook binnen het bedrijf zelf dat mensen volop AI gebruiken, zoals het gebruiken van vibe coding: er worden ook trainingen in gegeven. En ja, praten met je AI-baas is natuurlijk ook een vorm van kunstmatige intelligentie gebruiken in je werk.

Vorige week kwam Meta nog met Muse Spark, een nieuw model met betere AI-mogelijkheden dan Meta AI. Het werd ontvangen met een groei van 7 procent op de beurs.