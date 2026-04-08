Meta Superintelligence Labs presenteert zijn eerste model. Muse Spark is klein en snel — maar de ambitie erachter is allesbehalve bescheiden.

Wat is Muse Spark?

Het model is bewust klein en snel gehouden - een eerste stap in een schaalstrategie waarbij elke generatie voortbouwt op de vorige. Meta noemt het een "deliberate and scientific approach to model scaling". Grotere modellen zijn al in ontwikkeling. Voor nu: Muse Spark is sterk in redeneren, wiskunde, wetenschappelijke vragen en gezondheidsonderwerpen.

Nieuw is ook de mogelijkheid om meerdere subagenten tegelijk in te zetten. Vraag je Meta AI om een gezinsreis naar Florida te plannen, dan werken er gelijktijdig meerdere agenten aan de itinerary, de bestemmingsvergelijking en de activiteitenlijst - in plaats van één voor één.

Zien wat je ziet

Muse Spark heeft sterke multimodale perceptie ingebouwd. Dat betekent dat Meta AI niet alleen leest wat je typt, maar ook begrijpt wat je fotografeert. Scan een etiket en vraag om een vergelijking met alternatieven. Snap een foto van een bord eten voor een calorieënschatting. Meta werkte samen met een team artsen om het model ook bruikbaar te maken voor medische vragen en gezondheidsbeelden.

Voor ontwikkelaars is er ook visual coding: je kunt vanuit een tekstprompt direct websites of minigames genereren.

Winkelen, zoeken, delen

Meta AI krijgt ook een shoppingmodus die inspiratie put uit de communities en creators die je al volgt op Instagram en Facebook. Zoek je een plek om naartoe te gaan, dan toont Meta AI relevante posts van mensen die er al zijn geweest. Dat is een wezenlijk andere aanpak dan een generieke zoekopdracht: context vanuit je eigen netwerk, direct in het gesprek.

Wat volgt

Meta wil toekomstige versies van het model open-sourcen. Geselecteerde partners kunnen alvast in private preview via API aan de slag. De grotere opvolger van Muse Spark is al in ontwikkeling. Meta's doel: personal superintelligence — een AI die niet alleen antwoorden geeft, maar je wereld begrijpt omdat hij erop gebouwd is.