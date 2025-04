Meta gaat Meta AI met je data trainen: dit kun je eraan doen

Het is jammer dat het via een omweg moet, zo’n formulier, in plaats van een pop-up in de apps van Meta die je vertelt dat de voorwaarden veranderen of je misschien van een opt-out gebruik wil maken, maar tegelijkertijd is Meta niet verplicht om het zo makkelijk te maken voor mensen om er niet mee akkoord te gaan, dus zal het dit ook zeker niet doen.

De EU en privacy

Het is nog afwachten wat Europa hiervan vindt: het heeft al diverse malen gekeken naar zaken als dark patterns en het stelt wel vaker verplichtingen aan hoe bedrijven het makkelijker moeten maken voor mensen om zelf controle te hebben over hun online aanwezigheid.

Dit lijkt precies in dat straatje te passen: je zou waarschijnlijk niet standaard akkoord moeten zijn tot je bezwaar aantekent. Dat is echter wel hoe het nu gaat, waardoor dat formulier je enige uitweg is. Meta moet het formulier nog publiceren, dus daar is het wachten nu op.

Het meest opmerkelijke is dat Meta dit vorig jaar ook al probeerde en toen werd teruggefloten door de EU. Wat er nu precies is veranderd, dat is onduidelijk, maar we denken dat de autoriteiten nog wel in de lucht komen bij Mark Zuckerberg om verhaal te halen en het mogelijk ook tegen te houden. Als Zuckerberg er tijd voor heeft, want hij heeft met de grote rechtszaak die de FTC startte wel iets anders aan zijn hoofd.