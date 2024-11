Meta moet 800 miljoen euro betalen door zijn Marketplace

De Marketplace is een plek waar tweedehands spullen kunnen worden verkocht en gekocht. Het verscheen in 2016 al en wordt volop gebruikt. Volgens Meta bevindt het zich in een extreem competitieve markt, waar het ook wel gelijk in heeft. In Nederland heb je Marktplaats (wat ironisch genoeg een letterlijke vertaling is qua naam, zij het dat Marktplaats langer bestaat), er is eBay, Leboncoin, maar bijvoorbeeld ook Vinted dat aan terrein wint en zijn categorieën steeds verder uitbreidt. Meta ziet het dus als een gezonde concurrentiestrijd die het voert, maar de EU staat daar niet achter.

EA en Meta al langer overhoop

Het is een nieuw dieptepunt in een relatie die al nagenoeg niet slechter kon: Meta brengt al bepaalde dingen niet zomaar uit in de EU omdat het ofwel boos is om de boetes die het al heeft gekregen, ofwel bang is dat het er alleen nog maar meer boetes mee riskeert. Een voorbeeld daarvan is Meta AI. De EU is het niet eens met hoe Meta data verzameld, hoe het advertenties aan gebruikers serveert en hoe het met bijvoorbeeld jongeren omgaat.

Er is hoop voor Big Tech, want Vestager staat op het punt om de EU te verlaten. Ze heeft tien jaar gestreden, maar over een paar weken is het klaar. Natuurlijk komt er een ander in die plaats en het is afwachten in hoeverre die persoon bedrijven als Apple, Google, Microsoft en social media-platforms zal aanpakken. In ieder geval zit die persoon er straks vijf jaar, dus het kan nu juist een goed moment zijn voor Meta om aan de relatie te werken.