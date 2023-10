Meta introduceert advertentievrije abbo’s voor Insta en Facebook in EU

Meta heeft vandaag bekend gemaakt dat Facebook en Instagram gebruikers in de EU (plus Zwitserland) nu een abonnement kunnen afsluiten voor deze sociale netwerken waardoor ze geen advertenties meer in hun tijdlijnen geserveerd krijgen. Daarnaast zullen de gegevens van gebruikers met een abonnement ook niet meer gedeeld worden met aanbieders van advertenties. Dat laatste lijkt misschien overbodig, omdat abonnees sowieso geen (gepersonaliseerde) advertenties meer zullen zien, maar het is toch goed om te weten dat Meta hun data dan ook niet meer gebruikt voor (andere) commerciële doeleinden.

10 tot 13 euro per maand

Om van die soms indringende en irritante advertenties af te komen moet je dus wel gaan betalen. Neem je een abonnement op de webversie, dan betaal je daarvoor straks 10 euro (9,99) per maand. Voor de advertentievrije iOS en Android versies van Facebook en Insta moet je meer betalen, 12,99 per maand. Het abonnement is overigens wel geldig op alle gekoppelde Facebook- en Instagram-accounts in het Accountcentrum van een gebruiker.

Er is ook een addertje. Als je na 1 maart 2024 namelijk een extra account koppelt, dan moet je gaan bijbetalen. Dat tarief is dan 6 euro per maand voor de webversie en 8 euro per maand voor de Android en IOS versies. En dat geldt dan dus ook voor elk extra account dat je ná die datum koppelt.

In overeenstemming met de AVG?

Het besluit van Meta om abonnementen te introduceren als optie om de sociale netwerken zonder advertenties te kunnen gebruiken, heeft volgens het bedrijf te maken met de Europese AVG. De afgelopen maanden is Meta regelmatig in opspraak gekomen omdat het bedrijf volgens diverse Europese privacy-waakhonden op onrechtmatige wijze – zonder dat gebruikers daar toestemming voor geven – persoons- en gebruiksgegevens verzamelt, onder andere voor commerciële doeleinden zoals het tonen van gepersonaliseerde advertenties. Voor het versturen vandeze klantgegevens naar Amerikaanse servers kreeg Meta eerder dit jaar al een forse boete opgelegd.

Door gebruikers in de EU en Zwitserland nu via een abonnement de mogelijkheid te geven het vertonen van advertenties te stoppen, zegt Meta zich te houden aan de Europese privacy wetgeving (AVG). Meta stelt in haar bericht over de abonnementen verder dat ‘gratis’ gebruikers ook na de introductie van de advertentievrije abonnementen gepersonaliseerde advertenties blijven zien. Zij kunnen hooguit wat aanpassingen doen aan welke soort advertenties willen zien, zoals dat nu ook al mogelijk is bij de advertentie-voorkeuren.