​‘Advertenties op Instagram binnenkort weg door abonnement'

Ben je de advertenties op Instagram helemaal zat? Of laat je je er te vaak door verleiden en wil je dat niet meer? Je kunt het waarschijnlijk binnenkort afkopen. Meta is van plan om in Europa met een abonnement te komen waardoor je geen reclame meer te zien krijgt op Facebook en Instagram.

New York Times laat weten dat er nog geen informatie is over wat dat zou kunnen gaan kosten of wanneer het komt. We kunnen ons een prijs van 7,50 euro tot 10 euro best voorstellen om van dit aanbod gebruik te kunnen maken. Meta heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Wel staat er momenteel een boete open bij het bedrijf van meer dan 1 miljard euro omdat het zonder toestemming data van Europese burgers zou hebben gestuurd naar de Verenigde Staten.

Het is het resultaat van een ellenlang gevecht waar Meta en de EU in verwikkeld zijn. De EU wil niet dat gebruikersdata naar de Verenigde Staten wordt gestuurd, het heeft ook strengere regels als het gaat om WhatsApp (dat ook van Meta is) en het wil het bedrijf nog wel eens een gigaboete geven. Meta heeft dus niet heel veel reden om dol te zijn op de EU. Om te tegemoet te komen aan zorgen die de EU heeft wil het nu gaan kijken of het een betaald abonnement kan aanbieden om burgers de keuze te bieden om al dan niet advertenties af te kopen op de social media.

Abonnement tegen advertenties

Nu maakt de EU dat zelf ook niet al te duidelijk. Er is lang een Privacy Shield geweest, waardoor data op een bepaalde manier wel naar de VS kon worden gestuurd. Dat werd echter opgeheven, omdat de EU het niet veilig genoeg achtte. Nu is er weer nieuwe wetgeving in de maak. Maar goed, het feit blijft dat zelfs toen de EU en USA ‘on a break’ waren, nu dus, en het Privacy Shield noch de nieuwe wetgeving van kracht is, er dus niet zomaar data van EU-burgers naar de VS mag worden gestuurd. En dat heeft Meta wel gedaan: dat komt het duur te staan, al gaat het nog in beroep.

Maar goed, reden voor Meta dus om wel wat voorzichtiger met de EU om te gaan en dat wil het nu doen door een abonnement te introduceren. Iets dat waarschijnlijk welkom is: we kunnen daardoor zelf kiezen of we van die steeds meer toenemende advertenties af willen of niet. Instagram is er heel goed in om je advertenties voor te schotelen van dingen die je ook echt leuk vindt, maar tegelijkertijd blijft het ook keer op keer maar weer met dezelfde advertenties komen, waardoor je sommige reclames tientallen keren ziet. Erg irritant, en Instagram is een populaire app in ons land, dus het zal ons niets verbazen als zo’n abonnement nog best succesvol kan zijn.