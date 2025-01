Meta schokt de wereld met nieuw beleid waarin meer haat mag

Amerika versus Europa?

Met andere woorden: het neemt duidelijk een standpunt in tegen Europa. De EU en de VS liggen al jaren overhoop als het bijvoorbeeld gaat om databescherming. Reden voor Meta om niet meer met factcheckers te werken van een derde partij, maar te kiezen voor Community Notes, dat X ook gebruikt. Mensen kunnen daarmee negatieve dingen zeggen over onder andere LGBTQ+-mensen en vrouwen. Volgens Zuckerberg wordt straks minder content als ‘ongepast’ aangemerkt en dus ook minder snel verwijderd.

Of dat goed gaat vallen bij de EU is de vraag: de Digital Services Act van de EU stelt dat Meta verantwoordelijk is voor het verwijderen van illegale content of content die zijn regels breekt. De boete kan tot 6 procent van de jaaromzet oplopen. Meta zegt dat het nog steeds illegale content wel offline haalt, maar je kunt straks wel zeggen dat ‘immigranten inhalige pieces of shit’ zouden zijn of dat ‘Transmensen immoreel’ zijn. Dingen die social media een stuk minder gezellig maken, en dat is een understatement.

Het lijkt een hard statement te zijn dat Meta maakt met deze aanpassing van de manier van werken. En misschien is het wel veel groter dan dat: een moment waarop de Verenigde Staten steeds meer ‘nee’ zegt tegen Europa. De banden die er ooit waren, lopen gevaar, mede omdat Trump soms meer geïnteresseerd lijkt in andere wereldleiders die toch een heel andere manier van regeren hanteren.

Reden voor de wereld om geschokt te reageren op het nieuwe beleid van Meta. Of misschien kunnen we beter stellen: het niet-meer-bestaande beleid van Meta.