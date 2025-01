Zo zien de AI-chatbots op WhatsApp eruit

Meta gaat stug door met het pushen van AI op zijn sociale media. Ook zijn chat-app WhatsApp moet eraan geloven. Straks praat je met computergestuurde profielen op de app.

AI-chatbot

Sommige mensen zien in de bèta van de app dat het Communities-tabblad is veranderd. Het is nu een nieuwe sectie geworden speciaal voor AI-chatbots. Het gaat dan niet om een soort ChatGPT-achtige chatbot waaruit je vooral informatie haalt, het gaat juist om een soort personages waarmee je kunt praten. Computerpersonen om je dag mee door te spreken bijvoorbeeld. Er zijn verschillende AI-personages om uit te kiezen en die lijken te verschillen qua onderwerpen waarover ze veel weten.

Ook zou je straks zelf je eigen AI-personage kunnen maken. Het idee is dat je een aangepaste AI-bot kunt maken waardoor je iemand vindt die goed bij je past. Je kunt dan zelf een soort maatje creëren binnen WhatsApp. Zo’n zelfde optie is er momenteel ook binnen de AI Studio van Instagram. Het idee is dat je de bot helemaal richt zoals je dat zelf wil.

Aanspraak op WhatsApp

De AI-chatbots op WhatsApp werken verder nog niet, het is echt nog in aanbouw. Dankzij WABetaInfo hebben we wel een beeld van hoe het eruitziet. De AI-personen lijken echt alleen binnen dit tabblad te blijven en niet tussen je gewone gesprekken te komen. Je ziet bij op de AI-chatbotpagina onder andere welke AI-personages populair zijn, welke AI-chatbots geschikt zijn voor wie graag advies krijgt en er zijn bijvoorbeeld AI-chatbots met als expertise popcultuur.