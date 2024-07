Meta opent AI Studio zodat iedereen eigen AI-chatbot kan maken

Social media-bedrijf Meta introduceert een manier waarop iedereen zijn eigen AI-chatbot kan maken. Het heet AI Studio en daarin kun je gepersonaliseerde chatbots maken. Die chatbots hangen aan een bepaald personage, waardoor je een avatar van jezelf zou kunnen maken of er juist voor kunt kiezen om een heel andere persoonlijkheid te maken voor de AI-chatbot.

AI-avatars op Instagram

Meta is er nog niet heel uitgebreid over in zijn blog, maar het idee is dat deze AI-chatbots kunnen reageren op bijvoorbeeld mensen die op je Instagram Stories reageren. Ze kunnen daarnaast chatten mensen die je een Direct Message sturen. We schreven hier al eerder over, deze influencer-chatbots, maar die zijn nu dus voor mensen die zichzelf geen influencer noemen en misschien niet zo’n groot gevolg hebben. Het is mogelijk om de AI-chatbots te gebruiken op Instagram en Facebook, maar bijvoorbeeld ook WhatsApp.

Big moves in the AI and social media space! Mark Zuckerberg announced creator-made chatbots on Instagram via Meta AI Studio, while rumors suggest Google is developing chatbots with YouTubers. TikTok is also collaborating with brands for AI avatars. The influencer marketing… — Chris Marvin Atsu (@chrizzatsu) June 29, 2024

De nieuwe tool is gebaseerd op de nieuwe versie van het AI-model van Mark Zuckerbergs bedrijf: Llama 3.1. Dit is vorige week verscheen en is geheel gratis, met als doel om te concurreren met betaalde platformen. Voor wat betreft deze AI-avatar-optie heeft Meta vooral tot doel gesteld dat het mensen helpt om met hun publiek in contact te staan, dat het makkelijk te maken is en dat je daardoor tijd bespaart in zowel het creëren van je eigen chatbot als het bezig zijn met alle reacties van mensen op je socials.

DM’en met AI

Je kunt je chatbot helemaal aanpassen naar smaak, waarbij je bepaalde content van bijvoorbeeld Threads of Instagram kunt selecteren waar de chatbot dan gespecialiseerd in raakt. Je wordt in de creatie van je chatbot helemaal door het proces meegenomen via vragen, dus bijvoorbeeld: “Wat moet je AI voor je doen?” En dan kun je ingeven dat je graag wil dat het je recepten en andere kook-inspiratie geeft.

🔴 OK, this is so Black Mirror in real life that it gives me the creeps 🤯 Let me introduce you to Billie (aka Kendall AI). An avatar fully powered by AI! Meta AI is taking very recognizable celebrities and turning them into characters with different names on Instagram &… pic.twitter.com/zu7LtXifLe — Javi Lopez ⛩️ (@javilopen) October 12, 2023

Natuurlijk is er wel weer dat bekende addertje onder het gras: AI Studio is momenteel alleen beschikbaar in de Verenigde Staten. Mocht je dus mensen volgen op Instagram uit de Verenigde Staten, dan kun je straks misschien wel met de AI-variant van die persoon praten. We zijn benieuwd wat dit voor invloed heeft op hoe mensen met elkaar praten in DM’s. Nu staat er wel duidelijk bij de AI-avatar aangegeven dat het om AI gaat, dus je weet wel dat het tot op zekere hoogte nep is, maar zouden influencers hierdoor inderdaad minder tijd kwijt zijn met aandacht schenken aan hun DM’s, of zouden volgers afhaken omdat juist authenticiteit ook een belangrijk speerpunt is op de socials? We wachten het af.