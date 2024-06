Instagram introduceert influencer-chatbots met Nederlands grapje

Vorig jaar maakten we kennis met AI-chatbots, dit jaar moeten die aanzienlijk persoonlijker worden. Onder andere bij Meta, dat op Instagram nu het maken van een AI-versie van influencers test. Zo kun je DM’en met creators die je al jaren volgt. Eigenlijk natuurlijk met hun AI-versie. Leuk detail: Instagram introduceert de nieuwe mogelijkheid met een Nederlands grapje.

AI-chatbot op Instagram

Het is een grapje in het Engels, maar met een Nederlands tintje. Om uit te leggen dat creators hun eigen AI-chatbot kunnen maken, is er een voorbeeld gemaakt methet Instagram-account Wasted als voorbeeld. Je zit erbij staan dat je dan met ‘AI Wasted’ praat en in dit geval vraagt de chatter ‘Wat is de flauwste dad joke die je kent?’ Waarop de AI zegt: “Waarom ging de kaas naar het feest? Omdat het een gouda tijd wilde hebben.” In het Engels is deze flauwe grap iets leuker, omdat er ook echt om een ‘cheesiest’ grap wordt gevraagd, maar in ieder geval komt onze stad Gouda erin voor, bekend van de kaas.

Het gaat echter natuurlijk niet om die grap, het gaat erom dat je die AI dus om van alles en nog wat kunt vragen. Het is nu alleen een test in de Verenigde Staten, waar dus een handjevol accounts mee aan de slag kunnen. Zuckerberg zegt: “Als onderdeel van de test “kun je in de komende weken AI’s van je favoriete makers en op interesses gebaseerde AI’s gaan zien op Instagram. Deze zullen voorlopig voornamelijk te zien zijn in messaging en worden duidelijk gelabeld als AI.” Dat laatste is een interessant statement, want eerder deze week werd nog bekend dat Facebook heel vaak foto’s als AI-labeled terwijl die helemaal niet met AI zijn gemaakt.

Een kip-AI-verhaal

Je kunt in ieder geval op Instagram een melding zien dat je met een AI-versie van de influencer praat en dat sommige berichten inaccuraat of zelfs ongepast kunnen zijn. Ook staat erbij dat het om een bèta gaat: het is immers nog in de testfase. Het houdt dus echt nog wel een slag om de arm als het gaat om de kwaliteit van de AI-chatbot. Zuckerberg denkt wel dat het een goed idee is om AI-chatbots toe te voegen aan Instagram, omdat “we denken dat mensen interactie willen hebben met verschillende mensen en bedrijven en dat er veel verschillende AI’s moeten zijn om allerlei verschillende interesses te bedienen.”

Je hoeft ook niet per se een AI-chatbot te maken die op je lijkt: als jij als influencer denkt dat er juist behoefte is aan een andere vorm, dan ben je welkom om creatief om te gaan met de Ai-chatbotmaker. Uiteindelijk vallen of staan dit soort initiatieven echter toch met de kwaliteit ervan, maar kan de kwaliteit ervan tegelijkertijd pas echt verbeteren als het wordt uitgerold, waardoor je een soort kip/AI-verhaal krijgt. Het is ook de vraag in hoeverre Meta iets met de data doet: als je AI een vraag stelt, wordt dit dan vastgelegd? Krijgen influencers inzicht in dit soort informatie? Meta heeft hier natuurlijk allang over nagedacht, maar het mag wat ons betreft wel iets meer vertellen over dat deel van de medaille, in plaats van alleen dat de optie bestaat.