Instagram wordt een stuk minder leuk en dit is waarom

Waarschijnlijk doet Instagram het omdat het op het gebied van persoonlijke advertenties wat minder mag door wet- en regelgeving. Daarnaast voelt het de hete adem van andere social media-platformen, zoals TikTok. TikTok is echter nog helemaal niet zo vervelend qua advertenties, dus hopelijk is dat straks iets dat even niet wordt nageaapt.

Bang voor de concurrentie

Eigenlijk is het vooral te hopen dat Instagram er zelf ook niet mee komt. Deze nieuwe mogelijkheid bevindt zich nu nog in de testfase, dus misschien zal Meta er door de negatieve reactie op social media wel van terugkomen, maar het heeft in het verleden vaker dingen doorgeduwd die de community echt niet zag zitten. Het is nu ook duidelijk dat mensen Instagram er niet leuker op gaan vinden met die gepushte advertenties, sommigen zeggen het platform zelfs te willen verlaten. Dus of Meta hiermee nu een goed wapen tegen TikTok heeft, of het zijn gebruikers juist in de schoot werpt van TikTok, dat wordt nog spannend.