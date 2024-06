De voordelen en nadelen van foto’s maken van je eten

Zet de serveerster na lang wachten eindelijk je eten op tafel, moet je wachten met een hap nemen omdat er iemand met je mee-eet die het per se op de foto wil zetten. We hebben zelfs meegemaakt dat er hele LED-stellages uit tassen verschenen om het voedsel maar zo aantrekkelijk mogelijk op de gevoelige plaat te zetten. Samsung heeft er zelfs een speciale modus voor op zijn telefoons. Of je het doet of niet, is aan jou, want er zitten voordelen en nadelen aan. Dit zijn ze.

Voordeel: Je hebt iets leuks voor op Instagram

De meeste mensen maken een foto van hun eten voor anderen, niet zozeer voor zichzelf. Zo’n kiekje is al snel even op Instagram gedeeld, restaurant erbij getagd en iedereen ziet waar jij je die avond weer in de watten laat leggen. Of misschien deel je het niet op sociale media, maar wel op WhatsApp met je partner of je moeder. Een foto maken van je eten, zeker als dat een mooi opgemaakt bordje is in een restaurant, en andere mensen lekker laten meegenieten.

Nadeel: Je laat anderen wachten

Leuk voor de mensen die de foto krijgen, maar andere mensen moeten juist op je wachten door je influencergedrag. Iemand wil lekker toehappen, maar je sommeert ze eerst te wachten omdat je een foto wil maken en de tafel dan perfect moet zijn, zeker als je een topdown-kiekje schiet. Sommige mensen kunnen zich er zo aan ergeren dat ze volgende keer niet meer met je meegaat. Of gewoon toeslaan en je foto verpesten. Eerlijk is eerlijk, geef ze eens ongelijk.