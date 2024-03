​Je kunt nu je DM’s op Instagram bewerken

Instagram voegt een functie toe die niet zo nieuw voelt: het kunnen bewerken van je direct messages. Je DM’etjes konden eerder niet worden aangepast, maar dat kan dus vanaf nu wel. Je moet daarbij wel rap zijn: na een kwartier is het bericht niet meer aan te passen.



Instagram DM's bewerken

Het is een beetje de nieuwe trend, dat bewerken: berichten op Twitter konden ook nooit bewerkt worden, en op WhatsApp ook niet: maar ook dat is nu wel mogelijk en zorgt ervoor dat je niet nog een apart bericht hoeft te sturen om bijvoorbeeld een spelfout aan te passen. Om te zorgen dat de context niet volledig verkeerd gaat, is het dus wel maar 15 minuten mogelijk.

Wil je dus je DM’etje aanpassen omdat je misschien net iets te fel was, een bericht naar de verkeerde persoon stuurde of simpelweg niet kan uitstaan dat je een spelfout hebt gemaakt, dan ben je welkom om op je verstuurde bericht te tikken, deze lang ingedrukte te houden en in het dropdown-menu dat verschijnt te kiezen voor ‘bewerken’. Let wel, de persoon die je bericht ontvangt krijgt ook te zien dat je bericht bewerkt is, maar niet wat er in eerste instantie stond. Deze functie werd een paar maanden geleden al beschikbaar gemaakt voor Facebook Messenger, maar nu dus ook voor Instagram.