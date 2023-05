​Het komt er ein-de-lijk: berichten bewerken in WhatsApp

Nu we na veel jaar zeuren eindelijk een bewerkknop hebben op Twitter, zij het alleen binnen het Blue-abonnement, lijkt het hek van de dam. Messenger-app WhatsApp gaat waarschijnlijk ook overstag en werkt aan een bewerkknop. Hij is al gespot in de bèta-variant van het social medium. Maar let op: de mensen waarmee je chat zien dat een bericht bewerkt is.

WhatsAppjes bewerken

Een WhatsAppje kunnen bewerken is een van de grote dromen van WhatsApp-gebruikers. Er is niets zo frustrerend als een tikfout maken, die proberen te verbeteren, dan toch weer naast te tikken en dan dus twee keer een foutieve spelling te gebruiken. In de meeste woorden wordt wel duidelijk wat je bedoelt, maar in sommige gevallen is dat toch minder prettig. Wanneer je aan je leidinggevende zegt: “Accordeer mijn vakantiedagen nog even als je kunt,” maar de N uit het laatste woord vergeet te tikken.

Inmiddels hebben veel bedrijven de optie al geïntroduceerd om berichten te kunnen bewerken. De grote concurrent van WhatsApp bijvoorbeeld, Telegram. Het is vaak wel zo dat je maar een bepaalde tijd het bericht kan bewerken: zo kun je niet de hele geschiedenis veranderen. Datzelfde geldt straks voor WhatsApp: je kunt berichten daar maar een kwartiertje aanpassen en dat is helemaal goed. Genoeg tijd om een spelfout te spotten, en -we zijn allemaal mensen- een iets te ‘spicy’ opmerking wat af te zwakken. Genoeg afkoeltijd dus, waardoor het er binnenkort misschien nog wat vriendelijker aan toegaat op de chat-app.