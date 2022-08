WhatsApp geeft je langer de tijd om een bericht te verwijderen

Die rotopmerking over je schoonmoeder per ongeluk naar je schoonmoeder zelf gestuurd? Je baas die app gestuurd met de weersvoorspelling en ‘Dat wordt sowieso ziekmelden!’? Normaliter moet je dat binnen een uur ontdekken én verwijderen, maar daar komt verandering in. Je kunt nu twee dagen doen over het verwijderen van WhatsApp-berichten. Je kunt altijd berichten verwijderen voor jezelf: je gaat op het bericht staan met je vinger en je kunt dan ofwel meteen voor de prullenbak kiezen (en dan ‘alleen voor mijzelf verwijderen’ kiezen), of je moet hiervoor terecht onder de drie puntjes rechtsbovenin. Dit is altijd mogelijk, maar de optie om het ook voor anderen te verwijderen, die is er normaliter maar een uurtje nadat je je fout maakte.

Een bericht verwijderen Nu kom je er meestal wel vrij snel achter dat hij verkeerd is verstuurd, en zo niet: dan is de kans groot dat die ander het al heeft gezien tegen de tijd dat jij tot de conclusie komt dat je een flinke fout hebt begaan. Maar toch, het is fijn dat je nu twee dagen hebt om gênante, verkeerd gestuurde of gewoon nare appjes te verwijderen waar je toch spijt van hebt. Dat voelt toch net even beter, de wetenschap dat woorden die je graag wil terugnemen dan niet voor altijd in jullie appgesprek blijven staan. Wil je het uitproberen? Zorg dan dat je de meest recente update van WhatsApp installeert en je het bericht dat je wil verwijderen aantikt en wat langer je vinger op het scherm houdt: je krijgt dan ofwel het prullenbakje te zien, of je kunt onder de puntjes de optie ‘verwijderen’ kiezen. Je kunt dan vanaf nu langer dan één uur kiezen voor ‘voor iedereen verwijderen’. Handig om te weten: iedereen die het bericht heeft ontvangen moet die nieuwste update van WhatsApp hebben gedownload, dus het kan alsnog zijn dat iemand je verwijderde bericht kan zien.

WhatsApp WhatsApp is op dit gebied een voorloper op menig ander berichtenplatform. Zo heeft iMessage, Apple’s berichtendienst, wel eenzelfde soort mogelijkheid in de maak, maar krijg je maar twee minuten om je bericht terug te trekken. Op social medium Twitter wordt ook gewerkt aan een optie om je tweet aan te passen. Verwijderen kon al, maar je kunt het bericht straks bewerken. Ook dat kan maar een bepaalde periode, want je wil niet dat een hele discussie niet meer klopt omdat iemand zijn ‘bewijsmateriaal’ verwijdert. We zijn benieuwd of deze functie veel zal worden gebruikt. Immers heb je meestal na een uur wel door dat je iets niet had moeten sturen naar die persoon (of niet in die woorden). Ook lezen veel mensen hun WhatsApp zodanig regelmatig dat een foutje snel wordt opgemerkt. Soms alleen al wanneer het als melding op het telefoonscherm binnenkomt. Of die namelijk ook meeverwijderen, dat is nog maar de vraag.