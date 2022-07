Whatsapp beta: spraakberichten en berichtentimer update

Whatsapp is al jaren de meest gebruikte chatapp. Om dit status te behouden wordt voortdurend gewerkt aan nieuwe features. Die zijn niet allemaal even succesvol, maar ze begrijpen bij Whatsapp tenminste dat stilstand achteruitgang betekent. Vorige week rolde Whatsapp nog een nieuwe emoji-functie uit waarmee het bij de volgende update van de app mogelijk is om alle emoji’s te gebruiken als reactie op een bericht.

Straks ook spraakberichten in status update?

Of de volgende nieuwe feature een succes gaat worden, zal nog moeten blijken. De nieuwste Android beta van Whatsapp toont de voorbereidingen voor spraakberichten, voice status genaamd, die als status-update gedeeld kunnen worden. Daarnaast is ook al een beta-versie opgedoken die laat zien dat het mogelijk wordt om de berichtentimer – voor het automatisch verwijderen van berichten in een chat – voor meerdere chats tegelijk in te stellen.

WABetaInfo publiceerde onlangs een screenshot waarin de spraakberichten functie, te vinden in de beta-release 2.22.16.3 voor Android, te zien is. Dat wil zeggen, er staat een microfoon-icoontje in het ‘status’ scherm van Whatsapp. Die status kan overigens alleen bekeken worden door contacten die je als gebruiker daar toegang tot hebt gegeven, via de privacyinstellingen van de chatapp

De tweede mogelijk nieuwe feature betreft zoals gezegd het instellen van de timer voor berichten die je na bepaalde tijd wilt laten verdwijnen. In de Android beta 2.22.16.8 is deze functie uitgebreid met de optie om die tijd voor meerdere chats tegelijk in te stellen.