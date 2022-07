​Je kunt nu met alle emoji reageren op WhatsApp-berichten

WhatsApp emoji-reacties worden beter. We hoopten het al en het gerucht zwierf al een tijdje door de wandelgangen, maar de kogel is door de kerk. Het wordt nu uitgerold op WhatsApp om met alle emoji te kunnen reageren op een bericht.

We hoopten al dat deze vernieuwing naar de vrij nieuwe functie op WhatsApp zou komen. Hoewel de zes emoji die je nu kunt kiezen vaak erg handig zijn, missen er ook veel emoties. Denk bijvoorbeeld aan de boze emoji of de 100-emoji: die wil je toch graag als reactie kunnen gebruiken en dat kan nu. Eindelijk meer variatie dan de biddende handjes, de huilen-van-het-lachen-smiley, de verdrietige smiley, het duimpje omhoog, het hartje en de verbaasde smiley.

Minder rommelige WhatsApp-gesprekken

Hoewel er zeker nog meer verbeteringen zijn aan te brengen aan de emoji-reacties, zoals het niet naar het gesprek hoeven gaan om de melding over de emoji weg te halen, is dit een zeer welkome vernieuwing. Mark Zuckerberg, ceo van WhatsApp-moederbedrijf Meta, schrijft dat de mogelijkheid om welke emoji dan ook te gebruiken als reactie nu wordt uitgerold. Houd dus in de gaten of er updates zijn voor Whatsapp.

Met emojireacties blijft een gesprek duidelijker, want je kunt een icoontje direct op een bericht plakken. Hierdoor ontstaat er geen verwarring over op welk bericht je je emoji precies bedoelt. Bovendien blijft het WhatsApp-gesprek wat schoner en minder rommelig door allerlei emoji-drukte. Wil je gebruikmaken van een emoji, dan kun je het specifieke bericht waarop het van toepassing is aantikken en ingedrukt houden om de emoji te openen.