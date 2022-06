Reactie-emoji op WhatsApp: 3 dingen die beter kunnen

De reactie-emoji op WhatsApp zijn met veel enthousiasme ontvangen. Het is ook wel erg handig: even snel met een emoji op een bepaald berichtje reageren, in plaats van dat er onduidelijk hoeft te ontstaan over waarom je nou precies moet lachen of juist een verdrietige emoji achterlaat. Toch kan er het een en ander worden verbeterd aan deze nieuwe functie.

Sinds een paar weken kun je op WhatsApp-berichten reageren met een emoji. Dat kon al eerder, maar nu is de emoji niet een apart berichtje, maar een reactie op iets, zoals je dat kent van Facebook. Zo kun je specifiek op een bepaald bericht een juiste emotie achterlaten, in plaats van dat je in een wirwar van berichten overkomt alsof je lacht om iets wat niet grappig is, of dat je heel serieus reageert op een grap. Veel mensen zijn blij dat deze functie is toegevoegd, want het scheelt veel ruis in een gesprek. Zeker wanneer je een losse emoji als chatbericht plaatst, want soms maakt WhatsApp die nog extra groot ook. Toch is er ook wat te wensen, namelijk deze drie dingen:

Melding pas weg als je het gesprek opent

Waarschijnlijk is de belangrijkste verbetering waar de reactie-emoji om vragen die over meldingen. Op je telefoon krijg je netjes een melding als iemand een duimpje geeft aan een berichtje van je, maar ook al heb je die melding al gezien, hij gaat pas weg als je het WhatsApp-gesprek weer opent. Best irritant. Het zou handig zijn als je voor deze iets subtielere manier van reageren ook een iets subtielere melding zou krijgen. Zodra je de melding op je telefoon hebt gezien, hoef je immers niet meer in WhatsApp te kijken: je weet al dat Pietje, Keesje of Klaasje een reactie heeft achtergelaten. Zelfs al welke reactie en op welk bericht, waarom dan nog WhatsApp hoeven openen? Toch moet het wel: je moet zelfs specifiek dat gesprek openen, anders blijft de melding maar staan.