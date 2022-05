Zo plaats je een emoji-reactie op WhatsApp

Eindelijk is de grote update er: WhatsApp maakt het nu mogelijk om bestanden van 2GB te verzenden én je kunt nu emoji-reacties gebruiken. Dat laatste werd in eerste instantie alleen voor groepsgesprekken aangekondigd, maar het blijkt nu ook van toepassing op 1 op 1-gesprekken. Dit is hoe je emoji-reacties gebruikt in WhatsApp.

Emoji als reacties op WhatsApp

Het voordeel van een emoji plaatsen op een bericht is dat de ontvanger geen aparte melding ontvangt wanneer je alleen een emoji op een bericht zet: soms is het wat ‘zonde’ om je telefoon helemaal te openen om te zien dat iemand je een smiley stuurt. Dat is er nu vanaf. Wat echter de fijnste toepassing van een emoji op een specifiek bericht is, dat is dat de communicatie nu duidelijker wordt. Je riskeert hierdoor niet meer dat iemand eerst goed nieuws vertelt en terwijl jij je smileys aan het typen bent, iemand anders bijvoorbeeld met slecht nieuws tussendoor komt en jij dan nog even als een clown allemaal lachebekjes stuurt.

Je kunt nu duidelijk laten zien op welke opmerking je emoji-reactie van toepassing is, omdat je de emoji specifiek op dat bericht plakt. Het is niet zo dat je een ontelbaar aantal emoji’s tot je beschikking hebt. Je krijgt er zes: het duimpje omhoog, het hartje, de huilen-van-het-lachen-smiley, de verbaasde smiley, de verdrietige huilende smiley en de biddende smiley. Over die laatste is soms wat onduidelijkheid: hij wordt ook ingezet als high five. Gelukkig kunnen die smileys over het algemeen beide wel van toepassing zijn…