Platenmaatschappijen gaan achter AI-muzieksoftware aan

Drake wordt enorm vaak nagedaan door AI. Het is echter nog steeds zoeken hoe dat toch zit met door AI-gegenereerde muziek: wordt er copyright door geschaad of niet? Een groep platenmaatschappijen vindt van wel. Onder andere Universal, Sony en Warner stellen dat hun copyright massaal is geschaad.

Suno en Udio

Er zijn twee bedrijven die er uitspringen als het om muziek via AI gaat. Suno, waarover we eerder al schreven, en Udio. Je hoeft maar een simpele prompt te schrijven en er rolt zo een nummer uit de computer die zo gemaakt had kunnen zijn door een echte artiest. Udio is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor BBL Drizzy, een disstrack waarvan men denkt dat het van Metro Boomin’ komt, die nu ook echt beef heeft met Drake, maar die dus eigenlijk is gemaakt met AI.

Er zijn twee aparte rechtszaken opgestart tegen deze bedrijven en een rechter mag straks gaan bepalen hoe dat toch zit met copyright en AI. Eenzelfde soort zaak loopt ook tussen Scarlett Johansson en OpenAI, omdat een stem die is gebruikt voor de AI-assistent wel erg veel overeenkomsten met de actrice vertoont. Je voedt de AI een aantal zinnen van hoe iemand spreekt en binnen een mum van tijd weet het precies hoe het de stem kan imiteren. Al is er in het geval van OpenAI wel een actrice die zegt de stem te hebben ingesproken. In ieder geval is de betreffende stem nu niet beschikbaar.

RIAA in de rechtbank

Terug naar de muziekbizz. De RIAA, Recording Industry Association of America, wil 150.000 dollar ontvangen per nummer dat is gemaakt met AI. Het stelt: “Dit zijn regelrechte gevallen van inbreuk op auteursrechten waarbij geluidsopnames op grote schaal zonder licentie worden gekopieerd. Suno en Udio proberen de volledige omvang van hun inbreuk te verbergen in plaats van hun diensten op een gezonde en wettige basis te plaatsen.”

Suno zou hebben gezegd dat zijn data vertrouwelijke zakelijke informatie is en zoiets stelt Udio ook, beide hekelen de RIAA omdat het meteen met advocaten komt in plaats van het gesprek aangaat. Suno zou bovendien helemaal niet toestaan om bekende artiesten aan je prompt toe te voegen. “Suno is gebouwd voor nieuwe muziek, nieuw gebruik en nieuwe muzikanten. We prijzen originaliteit.”

Copyright

De platenmaatschappijen houden echter vol. “Als Suno zich had ingespannen om te voorkomen dat de geluidsopnamen van de eisers werden gekopieerd en opgenomen in zijn AI-model, zou Suno’s dienst niet in staat zijn geweest om de overtuigende imitaties van zo’n breed scala aan menselijke muzikale expressie te reproduceren met de kwaliteit die Suno aanprijst.”

Er zijn echter volop voorbeelden te vinden van AI-muziek die akelig veel lijkt op een origineel nummer dat door een mens is gemaakt. Hieronder vind je er een paar, al zijn er ook mensen die menen dat het wel meevalt.