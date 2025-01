AI-chatbots accepteren we, AI-personen duidelijk nog niet

Meta denkt dat we straks in een social media-wereld terecht gaan komen waarin een groot deel van de profielen AI-personen zijn. Het lijkt daar echter wat snel in te willen bewegen: duidelijk te snel voor velen. Het heeft nu ook de mogelijkheid online gezet voor mensen om een AI-bot hun DM’s te laten beeantwoorden en dat is waarschijnlijk een iets veiligere test. Even een teentje in het AI-water zal beter zijn dan hele persoonlijkheden van AI voorbij te zien komen.

En Hatsune Miku dan?

Toch is het de vraag of dat wel helemaal klopt: staan we allemaal zo negatief tegenover personages die eigenlijk niet bestaan? Veel mensen vinden het idee van een soort persoonlijke AI-bot met wie ze lief en leed kunnen delen juist heel fijn, en het kan ook grote invloed hebben in de bestrijding van eenzaamheid. Daarnaast zijn er ook virtuele artiesten waar mensen uren voor in de rij staan, zoals Hatsune Miku. Het is dus ook weer geen heel vreemde gedachte van Meta.

Het zal toch naar andere manieren moeten zoeken om AI-accounts aan de man te brengen. Ze lijken nu eenmaal niet zo likeable te zijn en hebben misschien een betere introductie nodig. Tegelijkertijd is er altijd een gevaar van stereotypering, terwijl het tegelijkertijd herkenbaar moet zijn en niet te kil en koud, juist niet bij bots. Het is dus een moeilijke kwestie waarover Meta zich moet buigen, maar het is goed dat het daar de tijd voor neemt door de ongewenste profielen offline te halen.